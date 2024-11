Angelina Jolie dermedt állapotban él: a múlt fájdalmas sebei nem eresztik

Angelina Jolie neve egykoron az erős, magabiztos nő szinonimája volt, aki nem félt kockáztatni a szerelemben sem. Ma viszont más a helyzet. Az Oscar-díjas színésznőt, akit mostanában a brit rapperrel és költővel, Akalával hoztak hírbe, még mindig megbénítja az a trauma, amit a Brad Pitt-tel való házassága hagyott hátra. Egyes bennfentesek szerint a színésznő mély sebei miatt képtelen újra szeretni. De mi történt pontosan, és miért érzi Angelina, hogy a szerelem végleg elérhetetlen számára?

Angelina Jolie képtelen a szerelemre?

Forrás: Getty Images

Angelina Jolie még mindig retteg attól, hogy újra megsérül

Az egyik forrás így fogalmazott: „Van oka annak, hogy Angelina még mindig egyedül van, és nem azért, mert ne lenne bőven jelentkező." Jolie a legvonzóbb férfiakat is távol tartja magától, mert a Braddel való viharos kapcsolata mély sebeket hagyott hátra. Közel tíz éve már annak, hogy a sztárpár útjai különváltak, de a színésznő azóta is „dermedt állapotban" él.

„Amíg nem képes meggyógyulni, addig a mérgező kapcsolat sebei megakadályozhatják abban, hogy továbblépjen" – mondta egy bennfentes.

Nemrégiben az 59 éves Chris Rockkal kapták lencsevégre New Yorkban, az Atelier Jolie stúdióban. Ugyanígy látták a 40 éves Akalával is, akivel Jamaicában, a Calabash Irodalmi Fesztiválon és legújabb filmjének, a Mariának londoni premierjén is együtt mutatkozott. De bármilyen pletykák is keringenek a magánéletéről, Angelina szíve még mindig nem nyitott egy szerelemre.

„Mielőtt megismerkedett Brad Pitt-tel, félelmet nem ismerve adta át magát a szerelemnek. Most viszont ennek az ellenkezője igaz" – mondja egy forrás. Jolie egykor a spontaneitás és a bátorság mintaképe volt, aki könnyen engedett közel bárkit a szívéhez. Azonban a sok fájdalom és csalódás megváltoztatta a színésznőt.

A forrás szerint „évekig a gyerekei jelentették számára a mentsvárat, így nem kellett senkihez közelebb kerülnie". A gyermekei már felnőttek, és önállóbbak, Angelina azonban azt állítja, hogy boldog szingliként is. Az ismerősei viszont nem hisznek neki. Úgy vélik, valójában annyira megsérült, hogy képtelen újra bízni bárkiben.