Mély gyászban zenészvilág: elhunyt a legendás együttes tagja

A Bee Gees egykori dobosa nélkülözhetetlen szerepet játszott a zenekar ikonikus slágereinek megszületésében, köztük olyan időtálló daloknál működött közre, mint a Massachusetts, a To Love Somebody és a Words. Colin Petersen zenei öröksége megkérdőjelezhetetlen, hiszen tehetsége többek között a Bee Gees úttörő albuma, a Bee Gees' 1st sikeréhez is nagyban hozzájárult. A családja, volt felesége, Joanne, valamint két fia, Jaime és Ben gyászolják.

A Bee Gees eredeti felállása, a doboknál Colin Petersen.

Forrás: AFP

Világraszóló hírnév a Bee Gees dobosaként

Zenei karrierje előtt Petersen a színészvilágban aratott sikereket, gyerekszínészként vált ismertté a klasszikus ausztrál film, a Smiley címszerepével. Ez a film nemcsak hírnevet hozott neki, hanem a Smiley becenevet is, amely végigkísérte életét. A zenére való áttérésével Petersen egyedülálló karriert futott be, bizonyítva, hogy két teljesen különböző iparágban is megállja a helyét.

Pályafutása utolsó éveiben Petersen a The Best of the Bee Gees tribute show révén újra kapcsolatba került rajongóival, és lehetősége nyílt megosztani történeteit a zenekar hőskoráról. Egy 2022-es interjúban különleges bepillantást engedett a Bee Gees kreatív folyamataiba.

„Gyakran dal nélkül mentünk be a stúdióba, ami lehetőséget adott arra, hogy kísérletezzek a tempókkal és a ritmusokkal. Ezeknek a számoknak igazi spontaneitásuk volt, mert együtt dolgoztunk rajtuk. Soha nem vettük fel külön-külön a szólamainkat - minden együtt készült” - emlékezett vissza Petersen.

Ugyanakkor a felvételi folyamat nem mindig ment gördülékenyen: „Néha órákat töltöttünk a stúdióban, de semmi sem jött össze, így összepakoltunk, és egy másik napon újra próbálkoztunk. De ha jött az ihlet, egy éjszaka alatt akár három háttérsávot is felvettünk.”

Petersen mindig is azt vallotta, hogy a dobolásnak a dalt kell szolgálnia. „Nem én voltam a technikailag legképzettebb dobos, de úgy gondolom, hogy néha a kevesebb több. Számomra mindig arról szólt, hogy a zenét emeljem ki.”