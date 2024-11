Hátborzongató dolog derült ki a Beatlesről: drogimádó sztárfogorvos molesztálhatta a banda tagjait

A Beatles egykori sztárfogorvosát, John Rileyt, akinek az volt a dolga, hogy rendbe hozza a zenekar tagjainak mosolyát, többszörös szexuális zaklatással vádolják. Az állítások Craig Brown One Two Three Four: The Beatles In Time című, kritikusok által is elismert könyvében jelentek meg, amely a fantasztikus négyes történetét dolgozza fel.

John Riley, akinek karrierje a chicagói Northwestern Egyetemen kezdődött, gyorsan a hatvanas évek egyik legkeresettebb fogorvosává vált. A Beatles tagjai is hozzá fordultak a bajaikkal, különösen George Harrison, akinek fogai különös figyelmet igényeltek. A Beatlesről készült korai fotókon jól látszik, hogy Harrison fogai egyenetlenek és rossz állapotban vannak, így gyakori vendége volt Rileynak. A Beatles tagjait egy John Riley nevű sztárfogorvos zaklathatta.

Forrás: AFP Pattie Boyd, George Harrison akkori felesége a könyvben elárulja, hogy Riley módszereit és viselkedését sokszor gyanúsak találta. „Mindegy, milyen apró beavatkozásról volt szó, mindig intravénás váliumot adott” – mondta Boyd. „Mély álomba merültünk, és úgy ébredtünk fel, hogy fogalmunk sem volt, mi történt.” Boyd szerint Riley egyszer olyan erős nyugtatót adott Harrisonnak, hogy a zenészt jel kellett pofozni. Bármit megtehetett velünk, amíg eszméletlenek voltunk – mondta Boyd, aki azt is hozzátette, hogy Riley jelenlétében sosem érezte magát teljesen biztonságban. A Beatles gonosz fogorvosa Rileyt a Beatles tagjai közül George Harrison becézte „gonosz fogorvosnak” egy incidens után, amikor a doktor egy vacsorán LSD-t csempészett a zenekar tagjainak italaiba. Harrison szerint Riley célja az volt, hogy „valamit elindítson” – utalva arra, hogy a fogorvos a zenekar tagjait szexuális fantáziái kiélésére akarta használni. George Harrison azonban soha nem beszélt nyíltan Rileyról a nyilvánosság előtt, és a fogorvos nevét sem említette interjúkban. Boyd szerint azonban a zenekar tagjai természetesnek vették Riley furcsa módszereit, és senki nem kérdőjelezte meg az eljárásait. Craig Brown könyvében részletezi, hogy Riley nemcsak a Beatles tagjaival alakított ki szoros kapcsolatot, hanem más hírességekkel is. Riley rendkívüli karizmája és a showbusiness világában betöltött pozíciója lehetővé tette számára, hogy közel kerüljön a sztárokhoz. „Már azelőtt érezni lehetett a jelenlétét, hogy belépett volna a szobába” – jegyezte meg egyik ügyfele. John Riley 1986-ban autóbalesetben halt meg, és bár az ellene felhozott vádakat már nem lehet kivizsgálni, története továbbra is árnyékot vet a Beatles korai éveire.