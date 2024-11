Ben Foster válik: 5 év házasság után benyújtotta a válókeresetet

Véget ért Laura Prepon és Ben Foster házassága. A dokumentumok szerint Foster nyújtotta be a válókeresetet. Foster kijelentette, hogy már nem tudnak sikeresen együtt élni férj és feleségként.

Ben Foster benyújtotta a válókeresetet.

Forrás: Getty Images/Jeff Kravitz

Ben Foster kéréssel fordult a bírósághoz

Az X-Men: Az ellenállás vége színésze 2023. szeptember 9-ét jelölte meg különválásáuk időpontjának, és arra kérte a bíróságot, hogy érvényesítse a 2018-ban kötött házassági szerződésüket, illetve hogy igazságos módon ossza el közös vagyonukat és adósságaikat.

Ben Foster továbbá arra is kérte a bíróságot, hogy a végleges válási határozatban vegyék figyelembe a házasság felbontásáról szóló megállapodást és a közösen elfogadott szülői tervet. Az ügyvédi költségek kapcsán pedig azt kérte, hogy mindkét fél fizesse a saját költségeit, és a bírósági díjakat egyenlően osszák meg.

Prepon és Foster hosszú ideje barátok voltak, mielőtt 2016 júliusában randizni kezdtek. Néhány hónappal később, 2016 októberében eljegyezték egymást, majd 2017 nyarán világra jött első gyermekük, Ella. A pár 2018 júniusában mondta ki a boldogító igent, amiről a színésznő egy fekete-fehér fotót osztott meg róluk, amelyen egymást ölelve láthatók a nagy napon. „Friss házasok! Köszönjük a sok szeretetet és támogatást” – írta Prepon a kedves kép mellé. „Mindannyiunknak sok jót kívánok!”

2020-ban megszületett második gyermekük, amelyről Instagramon számoltak be egy fotóval, amelyen Prepon újszülött kisfiával látható.

A meghitt fotón látható, ahogy Prepon lenéz újszülött fiára, aki kórházi takaróba van bugyolálva, és rózsaszín, kék, fehér sapkát visel. Büszkén mosolyogva tartja a baba apró kezét ajkaihoz. 2019 áprilisában a színésznő őszintén beszélt arról, hogyan egyensúlyoznak Fosterrel a karrierjük és a szülői szerep között. A The MOMS egyik adásában az Orange Is The New Black sztárja elárulta, hogy „nagyon hamar vissza kellett mennie dolgozni” a szülés után. „Ben és én remekül összehangoljuk, ha én dolgozom, ő otthon van, ha pedig ő dolgozik, én maradok otthon” – mondta. „De bűntudatom van, és tudom, hogy Ella büszke lenne, ha értené. Sok nőt megkérdeztem, ‘Ti hogyan csináljátok ezt?’ és ők csak azt mondták, ‘Nincs igazán megoldás. Egyszerűen csinálod.’”