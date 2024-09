Bármilyen furcsán is hangzik, szeptemberben érkezik a legtöbb válás iránti kérelem az Egyesült Királyságban, de a válások száma az ősz beköszöntével más országokban is úgy tűnik, hogy növekszik. A Stowe Family Law szerint sokan ilyenkor döbbennek rá, hogy a nyári hónapok alatt felgyülemlett stressz és feszültség mélyebb párkapcsolati problémákra is rávilágít. A nyári szünet vége után pedig sok pár hozza meg ezt a szomorú döntést.

A válás mély érzelmi sebeket hagy maga után, és komoly hatással van mindkét fél életére.

Forrás: Shutterstock/LightField Studios

Szeptember a januárhoz hasonlóan a válások hónapja

A válás soha nem könnyű döntés, bár statisztikák szerint a házasságok közel fele válással végződik. Egy válás mély érzelmi sebeket hagy maga után, és komoly hatással van mindkét fél életére. A nyár, a vakáció minden család számára mást jelent. A nyaralások vagy a gyerekekkel és családdal együtt töltött extra idő sokszor terhessé válhat. Ezt tovább súlyosbítják a nyári szünet alatti plusz kiadások, a vakációra és szabadidős tevékenységekre fordított pénz, ami fokozza a stresszt és feszültséget a partnerek között. A megnövekvő problémák miatt gyakran felmerül a párokban a válás gondolata, még ha nem is feltétlen gondolják ezt komolyan. Az ősz azonban nemcsak a változás, hanem a fejlődés ideje is lehet a párkapcsolatokban. Fontos, hogy a párok figyeljenek a kapcsolatukra, és keressék a megoldásokat, mielőtt véglegesen elindulnának a válás útján.

De nemcsak minden év szeptemberében, hanem az év első hónapjában, januárban is sok pár megtapasztalja a házassági problémákat.

Érdekes módon, a szilveszteri bulizás vagy az otthon töltött este után az új év első napja sok házaspár számára hoz új felismeréseket. A Stowe Family szerint ilyenkor megnő a válási kérések száma, amit a karácsonyi és újévi ünnepek okozta stressz, valamint az ezzel járó kiadások idéznek elő.