Cher úgy él, mint egy vámpír: az idősödő díva retteg a napfénytől

A 78 éves Cher már egy ideje egy párt alkot a Alexander "A.E." Edwards zenei producerrel, aki 40 évvel fiatalabb nála. A díva ezért mindent megtez annak érdekében, hogy fiatalos maradjon a megjelenése, ezért megszállottan kerüli a napfényt.

Cher és Alexander

Forrás: NurPhoto via AFP

Cher vámpírként, a sötétségben él

Habár a kívülállók számára úgy tűnhet, hogy a 78 éves Cher és a 38 éves szerelme között nem téma a korkülönbség, a bennfentesek szerint a díva szorong attól, hogy nem néz ki elég fiatalosan. Sok mindenre hajlandó azért, hogy megelőzze az idő múlásának további jeleit, például képes sötétségben élni.

„A szokásai mindig is kicsit furcsák voltak, de úgy tűnik, mostanában még sötétebbre fordultak a dolgok, a megszállottja annak, hogy ne veszítse el A.E.-t" - árulta el egy bennfentes

„Próbál úgy tenni, mintha mindent kézben tartana, de a korkülönbség miatt sokat szorong, paranoiás, hogy túl öregnek tűnik" - árulta el egy forrás. „Mindig is kerülte a túl sok napsütést, de most már ritkán hagyja el a házat, és nappal is behúzza a függönyöket, mert halálosan fél a napfénytől." Hogy a bőre fiatalos maradjon, aláveti magát a vámpír arckezelésnek, ami azt jelenti, hogy vért vesznek tőle, majd újra az arcába fecskendezik" - árulta el a bennfentes.