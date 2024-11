Dancing with the stars – Szerelmek és gyerekáldás a táncparketten

A Dancing with the Stars műsorai számos lehetőséget adnak a szereplőknek az ismerkedésre, így nem csoda, hogy nem egy affér híre terjedt el. Amíg néhány szerelmi szál híre botrányt keltett, addig vannak olyanok is, akik pont életük szerelmére találtak rá a műsorban! Most összegyűjtöttük azokat a párokat, akik a külföldi Dancing with the Stars műsorokban találkoztak életük szerelmével, azóta is együtt vannak, és néhány párnál már baba is született!

A Dancing with the Stars műsorában több párál is született már baba.

Forrás: Getty Images

A Dancing with the Stars-ban ismerkedtek meg és azóta is egy párt alkotnak

Daniel Durant & Britt Stewart esküvőt tervez és cicákat nevel

Daniel Durant & Britt Stewart

Forrás: Getty Images

A Dancing with the Stars 31. évadában szerepelt a sorozatszereplő, Daniel Durant és profi táncos partnere, Britt Stewart. Daniel Durrant süketnéma, így Britt Stwart elhatározta, hogy megtanulja a jelnyelvet, így könnyebben tud majd kommunikálni partnerével. A gesztus apróságnak tűnhet, de egy csodaszép kapcsolathoz vezetett. A pár Instagramon tette nyilvánossá románcát 2023. február 14-én, Valentin-napon. Később, egy családi karácsonyozás alkalmával eljegyzésüket is megosztották. A pár azóta is együtt van, az esküvőjüket tervezik, együtt élnek és két cicát nevelnek.

Peta Murgatroyd & Maksim Chmerkovskiy a 3. babájukat várják

Peta Murgatroyd & Maksim Chmerkovskiy

Forrás: Getty Images

A Broadway-en már találkozott az új-zélandi táncosnő és az ukrán pro táncos, ám románcuk csak 2012-ben kezdődött a Dancin with the Stars forgatása alatt, majd 2013-ban szakítottak is. 2014-ben újra összejöttek, és 2017-ben eljegyezték egymást, majd még ebben az évben összeházasodtak. Két fiuk született, az első 2017 januárjában, majd 2023 júniusában érkezett a második fiú, 2024 februárjában pedig bejelentették, hogy harmadik fiukat várják. Maksim Chmerkovskiy korábban már együtt volt egy korábbi évad szereplőjével, Karina Smirnoffal, ám az a kapcsolat nem tartott sokáig.

Valentin "Val" Chmerkovskiy & Jenna Johnson egy kisfiú szülei

Valentin "Val" Chmerkovskiy & Jenna Johnson

Forrás: Getty Images

Val Chmerkovskiy és Jenna Johnson először a Dancing with the Stars műsorában találkoztak, amikor Johnson 2014-ben csatlakozott a műsorhoz a társulat tagjaként. Néhány évnyi randizás után – egy rövid szünettel a kettő között – a pár 2018 júniusában eljegyezte egymást. 2019 áprilisában összeházasodtak Kaliforniában, nászútjukat Saint Lucián töltötték, majd később egy exkluzív interjúban árulták el, hogy babát várnak. Közös fiuk 2023 januárjában született meg.