Könnyeivel küzdött Szabó Zsófi: úgy érezte Andrei Mangra nélkül nincs tovább

Egészen az élő adás kezdetéig nem lehetett tudni, hogy Szabó Zsófi Andrei Mangrával áll-e a színpadra, vagy Suti András lesz-e az új párja, akivel már pénteken megkezdték a próbákat. A verekedésbe keveredett Andrei Mangra végül nem húzott tánccipőt a TV2 Dancing with the Stars másorában.

Andrei Mangra helyett Suti Andrással állt színpadra Szabó Zsófi

Forrás: TV2

Szabó Zsófi végül Andrei Mangra nélkül is a folytatás mellett döntött

Ahogy megírtuk, Andrei Mangra pénteken hajnalban verekedésbe keveredett. A táncost kórházba vitték, majd a rendőrség kihallgatta és drogtesztet is végeztek rajta. A TV2 egészen a műsor kezdetéig nem hozta nyilvánosságra, hogy ki lesz Szabó Zsófi partnere, de a bennfentesek úgy tudták, Suti Andrással gyakorol. A Dancing with the Start végül Szabó Zsófi és Suti András párosa nyitotta meg, a műsorvezető azonban nem titkolta, nagyon nehezen élte meg a kialakult helyzetet. Zsófi a felvezető kisfilmben, könnyek közt azt is elárulta:

megfordult a fejében, hogy feladja, de végül a folytatás mellett döntött, Suti Andrással pedig gyakorlatilag egy nap alatt kellett felkészülniük.

Zsófi a tánc után is üzent Andreinek, elárulta neki, mennyire hiányolja. A Bors információi szerint a csatorna később dönt arról, hogy Andrei Mangra maradhat-e a műsorban, tisztán kell látniuk, hogy mennyire érintett a rendőrségi ügyben.

