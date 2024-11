Mihályfi Luca és Hegyes Berci őrületes táncot adtak elő a Dancing with the Stars színpadán, a produkció pedig nemcsak a nézők, de a zsűri tetszését is elnyerte és ez a számokon is meglátszott: 10 pontot kaptak. A produkció után elárulták, nagyon örülnek, hogy az ítészek így értékelték az előadásukat, majd gyorsan pikánsabb fordulatot vett a beszélgetést és azt fejtegették, hogy sikerült-e megszeretniük egymás testét...

Hegyes Berci elszólta magát

Forrás: TV2

Elszólta magát Hegyes Berci?

A Szeresd a testem című dalra táncolt Hegyes Berci és Miályfi Luca a Dancing with the Stars színpadán, produkciójukat pedig 10 pontra értékelte a zsűri. Az előadás után Lissák Laura kérdezte a párost arról, hogy érzik magukat egy ilyen sikeres tánc után, majd arról, hogy megszerették-e egymás testét. Kérdése Hegyes Bercit és Mihályfi Lucát is zavarba hozta...

„Sikerült-e megszeretni egymás testét?" - kérdezte Lissák Laura, mire némi köntörfalazás után Hegyes Berci a következőket válaszolta.

Itt fűzögetések vannak, ha már itt tartunk

- mondta Berci, majd Mihályfi Luca gyorsan átvette a szót. „Levonják a nézők a konzekvenciát szerintem a produkciónkból, mi nagyon élveztük" - mondta Luca. „Az összhang továbbra is megvan" - tette hozzá jelentőségteljes pillantások közepette Berci.