Rákdiagnózisa után szívszorító posztot osztott meg James Van Der Beek

James Van Der Beek a közösségi oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, miután nyilvánosságra hozta, hogy vastagbélrákkal diagnosztizálták. A 47 éves sztár bocsánatot kért szeretteitől, akiknek a médián keresztül, váratlanul kellett megtudniuk, hogy beteg.

James Van Der Beek az egyik fiával - A színész hat gyermek édesapja

James Van Der Beek nem így tervezte a bejelentést

„Ez rák... Minden évben körülbelül 2 milliárd ember kapja ezt a diagnózist világszerte. És én is közéjük tartozom” - kezdte Van Der Beek. „Nincs semmilyen forgatókönyv arra, hogyan jelentsük be ezeket a dolgokat, de azt terveztem, hogy hamarosan hosszabban is beszélek erről a People magazinnak... hogy felhívjam a figyelmet és a saját feltételeim szerint meséljem el a történetemet. De a tervet ma kora reggel meg kellett változtatni, amikor arról értesültem, hogy a bulvárlap közölni fogja a hírt.”

Részletezte, hogy mostanáig magánügyként kezelte a dolgot, kezelést kapott, és minden eddiginél jobban összpontosít az egészségi állapotára.

„Jó helyen vagyok, és erősnek érzem magam. Kemény beavatás volt ez, többet fogok mondani, de csak akkor, ha készen állok" - mondta.

Bocsánatot kérek az összes embertől az életemben, akinek személyesen akartam elmondani. Semmi sem úgy történt, ahogy szerettem volna, de sodródunk, minden meglepetést útjelzőnek tekintünk, amely valami hatalmasabb felé mutat, olyan dolgok felé, amit isteni beavatkozás nélkül nem tapasztalhatunk volna meg. A családom és én mélyen hálásak vagyunk minden szeretetért és támogatásért

- zárta sorait James Van Der Beek.

A nyilatkozat mellett a színész megosztott egy videós összeállítást is, melyben egyedül és a gyermekeivel is látható.