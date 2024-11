Liam Payne halála: közeli barát került a rendőrség látókörébe, razzitá tartottak

A Liam Payne halála ügyében nyomozó argentin rendőrség állítólag újabb razziát tartott két szállodai dolgozó és az énekes egyik „barátja” otthonában. A TMZ-nek Buenos Aires-i bűnüldözési források azt mondták, hogy a razziákra kedd este került sor. Hozzátették, hogy a rendőrök átkutatták a dolgozók szállodai szekrényeit is, valamint átnézték a CasaSur Palermo hotel biztonsági felvételeit.

Liam Payne halála miatti nyomozás során másodszor csap le az argentin rendőrség

Forrás: Getty Images for Nickelodeon/Nickelodeon SlimeFest

A hatóságok azt vizsgálják, ki adta Liam Payne-nek a drogokat

A rendőrség úgy tudja, hogy a meg nem nevezett szállodai alkalmazottak kapcsolatba kerültek a One Direction egykori tagjával, mielőtt az október 16-án a harmadik emeleti szobájának erkélyéről a halálba zuhant. Azt állítják, hogy Liam Payne egyik „barátját” is azonosították az SMS-ek alapján. Állítólag azt is vizsgálják, hogy kinek van szerepe abban, hogy az énekes kábítószerhez jutott. Úgy tudni, hogy a rendőrök által keresett „barát” nem volt jelen a rajtaütéskor.

Ez már a második razzia, a múlt hónapban a szállodában is razziáztak. A TMZ forrásai szerint az első razziák során elektronikus és papíralapú feljegyzéseket, valamint a szálloda földalatti részlegéről készült videókat foglaltak le.

A Liam Payne halálát követő boncolás megállapította, hogy a halál oka az esés során szerzett több fejsérülés volt. Argentin lapértesülések szerint halálakor kokain nyomai voltak az énekes szervezetében.

A legújabb razziákról szóló hírek akkor érkeztek, amikor Liam Payne apja még Argentínában tartózkodik. Geoff a One Direction énekesének rajongói mellett állt az argentin fővárosban található szálloda előtt. Látták, ahogy egy vörös rózsát szorongat, amit később elhelyezett a kegyhelyen. A háromgyermekes apukát látták, ahogy két rajongót is megölelt, akik egy meggyújtott gyertyát nyújtottak át neki, amit aztán a megtört apa a virágos tiszteletadással körülvett fa tövében helyezett el.