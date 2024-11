Aggódnak a rajongók Zayn Malikért: a One Direction egykori énekese öszeomlott Liam Payne halála miatt, a turnéját is lemondta

Zayn Malik aggódó rajongói jókívánságaikat küldték a sztárnak, miután bejelentette, hogy az utolsó pillanatban el kellett halasztania Stairway To The Sky turnéjának első két koncertjét. Az énekes csütörtökön az Instagramján tette közzé, hogy az eredeti tervek szerint jövő héten kezdődő koncertjeit „előre nem látható körülmények” miatt átütemezték. Élete első szólóturnéját, amelyet október 23-án San Franciscóban kezdett volna meg, januárra halasztotta egykori One Direction-bandatársa és jóbarátja, Liam Payne tragikus halála miatt.

Zayn Malik (a fotón Liam Payne mellett) összetört barátja és zenésztársa halála miatt

Forrás: Getty Images via AFP/2012 Getty Images

A rajongók Liam Payne halálával hozzák összefüggésbe a megváltozott koncertidőpontokat, és támogatják Malikot

Annak ellenére, hogy a rajongók csalódottak voltak a hír miatt, sokan a közösségi médiában adtak hangot aggodalmuknak, és támogató üzeneteket küldtek Zaynnak, mondván, hogy „helyezze előtérbe a mentális egészségét”, feltételezve, hogy a késés azzal függ össze, hogy még mindig Liam Payne elvesztését gyászolja.

Azt írták: „Szeretünk téged @zaynmalik Vegyél ki annyi időt, amennyire csak szükséged van, mi itt leszünk, hogy mindentől függetlenül támogassunk téged ”.

„Annyira büszke vagyok rád, hogy úgy döntöttél, hogy a mentális egészségedet helyezed előtérbe. Kérlek, ne aggódj miattunk. Addig várunk, ameddig szükséged van rá. Vegyél ki annyi időt, amennyit csak akarsz. Tudjuk, hogy mit érzel, nem vagy egyedül. Együtt gyászolunk. Szeretünk Zayn.”

„Őszintén, Zaynnek minden joga megvan ahhoz, hogy átütemezze a turnét olyan távolra, amennyire csak szükséges. Elvesztette egy barátját, ha nincs kedve fellépni, ezt tiszteletben kell tartanunk. Ha mégis van kedve fellépni, azt is tiszteletben kell tartanunk. Az ő jóléte az első, és akik szeretik őt, meg fogják érteni”.

Egy Zaynnel dolgozó amerikai zenei producer korábban azt nyilatkozta a Daily Mailnek, hogy az énekes „teljesen kétségbeesett Liam hirtelen halála miatt”. Hozzátette, hogy szerettei jelenleg „nem akarják, hogy egyedül legyen, ezért gondoskodnak róla, hogy barátok vegyék körül”.