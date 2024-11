Királyi életrajzíró rejtett üzenetet fedezett fel Katalin hercegné közleményében

Apró, de annál fontosabb részletre figyelt fel a királyi szakértő Katalin hercegné közleményében. Annak idején videóban közölte rákos megbetegedésének hírét, erről pedig készült egy írásos közlemény is. Ebben fedezet fel igazán érdekes részletet egy király szakértő.

Érdekes részletet fedeztek fel Katalin hercegné közleményében

Az életrajzíró Robert Hardman új könyvében, a Károly királyról szóló New King, New Court című életrajzban a királyi család érzelmes nyilatkozatának egy eddig nem látott részletét tárta fel. Katalin hercegné hosszú távolmaradás után egy videóval jelentette be a szomorú hírt, miszerint rákos. Azt megelőzően hosszasan találgattak az emberek arról, hogy a hercegné vajon miért nem jelenik meg a nyilvánosság előtt, de a bejelntése mindenkit elhallgatatott, és sokakat meg is rázott.

„Biztosan nem egy családi mobiltelefonnal rögzítették" - írta a vieóról Robert Hardman. „A hercegnét a BBC Studios Events Productions operatőre vette fel, ugyanaz a csapat, amely a koronázást és a néhai királynő temetését is filmezte" - árulta el a királyi szakértő. „A szavak azonban teljes mértékben a hercegné sajátjai voltak.

Még a palota által kiadott hivatalos átirat is megszegte a protokollt.

Nem 'Őfelsége, a walesi hercegné', hanem 'Katalin, a walesi hercegné' megnevezéssel adták közzé, ami a legtöbb ember számára apróság, de figyelemre méltó egy olyan intézményben, amely ragaszkodik a szabályokhoz" - olvasható a közleményben. Ezzel arra szerette volna felhívni a figyelmet az író, hogy a palota teljes mértékben meghajolt Katalin akarata előtt és szakítva a szabályokkal, közvetlenebb hangnemet ütöttek meg, nem foglalkoztak a protokollal.