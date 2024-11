A terhes Megan Fox szinte meztelenül lépett utcára

A színésznő nemrégiben jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják párjával, Machine Gun Kellyvel. A kismama nemrég Los Angelesben járt, ahol megjelenésével hívta fel magára a figyelmet. Megan Fox bokáig érő áttetsző bordó ruhájában, amelyhez fekete magassarkú cipőt és egy hozzá illő bordó bőrkabátot viselt, nemcsak kerekedő pocakja, hanem szexi fehérneműje és tökéletes alakja is jól látható volt.

Megan Fox ebben a szinte semmit se takaró ruhában jelent meg nemrég Los Angelesben

Forrás: Profimedia

Megan Fox korábbi vetélése után negyedik gyerekét várja

Megan Fox, akinek már van három gyermeke volt férjétől, Brian Austin Greentől, november 11-én jelentette be a várandósságát. Az örömhír bejelentéséhez egy szexi fotót osztott meg magáról, amin fekete festékkel volt leöntve, és jól látszódott kerekedő hasa. A poszthoz egy terhességi teszt pozitív eredménye is tartozott. A bejelentést az MGK Last November című dala kísérte, amely utalás a korábbi vetélésére.

A Good Morning America című műsorban adott interjújában Megan a korábban elvesztett kisbabájáról elmondta, hogy még soha életében nem ment keresztül ilyesmin, és hogy a vetélése hogyan hatott a kapcsolatára. „Nagyon nehéz volt mindkettőnk számára” – magyarázta.

Az élményről 2023-ban írt a Pretty Boys Are Poisonous című verseskötetben. Megan Fox és MGK soha nem beszéltek a vetélésről a verseskönyv előtt, azonban az előadó 2022 májusában a Billboard Music Awardson utalt rá, amikor előadását Megannek dedikálta, és azt mondta: „Ez a mi még meg nem született gyermekünkért van.” Megan korábban egy méhen kívüli terhességen is átesett. A leendő szülők azonban most nagyon boldogok és izgatottan várják gyerekük márciusi érkezését, akinek állítólag már tudják a nemét is, de ezt még nem hozták nyilvánosságra. Megan és Machine Gun Kelly kapcsolata korábban bár szenvedélyes, de viharos volt, hiszen 2022-ben eljegyezték egymást, de alig több mint egy évvel később Megan titokzatos Instagram-bejegyzésekkel és a fiókjának törlésével arra utalt, hogy véget ért a kapcsolatuk. Végül helyrehozták a kapcsolatot, és úgy tűnik, minden rendben van közöttük, hiszen a pár azóta is együtt van. A rapper nemrégiben az egész felsőtestét feketére tetoválta, állítólag azért, hogy Megannek megmutassa, 100%-osan elkötelezett a kapcsolatuk iránt.