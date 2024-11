Megan Fox meztelenül jelentette be, hogy babát vár: negyedik gyerekének apja Machine Gun Kelly - FOTÓ

„Üdv újra itthon!”— írta a terhességét bejelentő bejegyzés mellé Megan Fox, aki egy új, pikáns fotózáson mutatta be növekvő babapocakját.

Megan Fox a negyedik gyerekét várja

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Teljesen meztelenül, egyik kezével a mellén pózolt Megan Fox

A színésznő a pucér fotón az egyik kezével a mellit takarta, a másikkal a domborodó pocakját fogta, miközben a teljes testét fekete festék borította be.

Megan már korábban felröppentette a pletykákat, hogy terhes, amikor az év elején a Machine Gun Kelly Lonely Road című klipjében babapocakkal mutatkozott.

Az örömteli hír azután érkezett, hogy Megan tavaly a Pretty Boys Are Poisonous című könyvében elárulta, hogy elvetélt. Machine Gun Kelly a Billboard Music Award előadását Megannak és „születendő gyermeküknek” ajánlotta. Megan már van három fia, Noah, Bodhi és Journey, akiknek volt férje, az 50 éves Brian Austin Green az édesapjuk.

Megan Fox és Machine Gun Kelly 2022-ben jelentették be, hogy eljegyezték egymást, és akkor Megan lenyűgöző smaragd és gyémánt gyűrűjét is megmutatta. Kapcsolatuk hullámzó, számos megcsalási és szakítási pletyka övezi. Megan Fox korábban egy verset is írt vőlegényéről, amelyben így fogalmazott:

„Hogy soha nem bántanál engem szándékosan, hogy csak túl fiatal vagy ahhoz, hogy jobban csináld, de mi a különbség az emberölés és a gyilkosság között? Így is, úgy is halott vagyok — egy 32 éves nárcisztikus számba veszi a bűneit”.