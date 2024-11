A magányos Meghan Markle bármit megtesz, hogy visszanyerje népszerűségét Hollywoodban

Meghan Markle el akarja kápráztatni hollywoodi ismerőseit és egykori barátait. A hercegné egyre magányosabb, ezért úgy döntött, hogy újra építi kapcsolatait, legalábbis ezt állítja egy bennfentes.

A magányos Meghan Markle vissza akarja szerezni régi barátait

Forrás: AFP

Meghan Markle az ünnepek alatt szeretné megerősíteni a barátságait

Egy bennfentes szerint a sussexi hercegné azt tervezi, hogy az ünnepi szezonban megerősíti a barátságait.

„Meghan aprólékosan összeállította a kedvenc dolgaiból válogatott ajándékcsomagokat és persze rengeteg lekvárral is készül, és meglepetéseit elküldi Hollywood ismert embereinek. Bár kétségtelenül az amerikai Riviera Orchard márkájának népszerűsítéséről van szó, ugyanakkor a jó szándék terjesztéséről is, és arról, hogy megpróbálja emlékeztetni az embereket arra, hogy van egy érzékenyebb oldala is. Karácsony közeledtével Meghan úgy látja, hogy ez a tökéletes alkalom arra, hogy megpróbálja újraépíteni a kapcsolatait, és eltökélt szándéka, hogy 2025-öt ne negatívumokkal körülvéve kezdje” — állítja a bennfentes, és hozzátette, hogy Meghan egyre magányosabbnak érzi magát, és a barátságok erősítésére akar koncentrálni.