Nicole Kidman hazudott: a rajongói buktatták le

A minap egy interjúban beszélt ikonikussá vált fotójáról Nicole Kidman. A képről az a hír járja, hogy a színésznőről akkor készült, amikor elvált Tom Crusie-tól. Nicole Kidman ezt cáfolta, a rajongók azonban úgy vélik, nem mondott igazat.

Nicole Kidman nem mond igazat a rajongói szerint

Forrás: Getty Images

Nicole Kidman állítja, a kép egy filmből van

Az 57 éves Nicole Kidman a közelmúltban a brit GQ-nak beszélt a híres fotóról, és azt mondta hogy nem a Cruise-tól való 2001-es szakítását ünnepli rajta, hanem egy film jelenetét forgatta, de azt nem árulta el, hogy melyiket. „Ez egy filmből volt, az nem a való élet” – nyilatkozta annak kapcsán, hogy a mémmé vált kép, amelyen felemelt karral és boldog arckifejezéssel sétál, újra előkerült Jenna Dewan jóvoltából, aki megosztotta a képet az Instagram sztorijában, miután véglegesítették válását Channing Tatummal.

A rajongók szerint kamuzik

A színésznő követői a kijelentés hallatán nyomozni kezdtek, és arra jutottak, Kidmannek nincs ilyen filmje, ahol ezt a ruhát viselné. „Belemerültem a témába, és két dolog miatt is azt gondolom, nem mond igazat: egyrészt nem árulta el, melyik filmről van szó, és a nem is találtam olyat, amelyben ez így lehetett volna. Tehát nyugodtan levonhatom a következtetést, hogy hazudik, és ez tényleg egy válás utáni paparazzófelvétel” – írta hétfőn egy X-felhasználó, a bejegyzészt pedig több mint 1 millióan látták. Volt aki arról ír, hogy végignézte Kidman filmjeit és 2001-ben biztos nem állt kamerák elé ilyen öltözékben, így ő is úgy véli, a színésznő nem mond igazat. Volt azonban, aki Nicole mellé állt és azzal magyarázta a színésznő igazát, hogy lehetett ez egy olyan forgatás, amiből végül nem vagy nem ebben a formában készült film.