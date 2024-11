Elhunyt az amerikai zenészóriás: Quincy Jones 91 éves volt

Quincy Jones publicistája, Arnold Robinson azt közölte, hogy a zenészóriás „békésen hunyt el” vasárnap este bel air-i otthonában.

91 éves korában elhunyt Quincy Jones

Forrás: AFP

A család is közleményt adott ki, melyben ez áll:

Megtört szívvel kell megosztanunk a hírt, hogy édesapánk és testvérünk, Quincy Jones elhunyt. És bár ez hihetetlen veszteség a családunk számára, ünnepeljük azt a nagyszerű életet, amit élt, és tudjuk, hogy soha többé nem lesz hozzá hasonló.

Quincy Jones leginkább Michael Jackson Thriller című albumának producereként volt ismert. A páros évtizedekig dolgozott együtt, Jones dolgozott az Off the Wall, a Thriller és a Bad című albumokon is.

Több mint 75 évet felölelő pályafutása során 28 Grammy-díjat nyert, és a Time magazin a 20. század egyik legbefolyásosabb jazz-zenészének nevezte. Ő volt a producere és karmestere az 1985-ös We Are The World című jótékonysági lemez felvételének is. Több mint 50 film és tévéműsor filmzenéjét is ő szerezte, például Az olasz meló című filmét is.

Pályafutása elején Jones szorosan együttműködött Frank Sinatrával, és átdolgozta Sinatra Fly Me To The Moon című klasszikusát keringőből szvinggé változtatva azt.