„Sírva néztem végig" - így reagált az ország Andrei Mangra távozására

Andrei Mangra tragédiája múlt csütörtökön kezdődött, de akkor még senki nem tudott sokat arról, a profi táncos miért is nem jelent meg a reggeli Mokkában és a Dancing with the Stars próbáján. Pletykák kaptak szárnyra arról, hogy bulit tartott és verekedésbe keveredett, ám ő hallgatott, miközben mindenki azt várta, vajon a most szombati műsorban ő lesz-e Szabó Zsófi partnere, vagy búcsút int a műsornak. Mára már tudjuk, azt is, hogy mi történt, és azt is, hogy Andrei Mangra nem folytatja tovább a Dancing with the Starst, amit a nézők a reakcióik alapján őszintén sajnálnak.

Andrei Mangra helyét Suti András veszi át

Forrás: TV2

Hiányzik az embereknek Andrei Mangra

A Dancing with the Stars táncosát saját lakásában verték össze, erről a Tények Plusz műsorában beszélt Andrei Mangra. A pletykaáradat ezzel véget ért, valamint az is kiderült, hogy nem tér vissza a műsorba Szabó Zsófi partnereként.

„Csütörtök este egy elég kemény éjszaka volt. Otthon voltam már aludtam, hiszen következő nap a Mokkában kellett volna, hogy szerepeljek. Az ágyamba voltam, aludtam, így álmomba mintha hallottam volna, hogy csengetik a kapucsengőt először. De nem vettem észre, mármint nem érdekelt annyira, hiszen a belvárosban nagyon sokszor történik, hogy megcsöngetik a kapucsengődet. Aztán hallottam, hogy nagyon erősen megütik az ajtót. Aztán valami még hangosabb hangot hallottam. És onnan nyilván

kijöttem már a szobámból és láttam, hogy két ember bejön a lakásba. Teljesen lefagytam nem tudtam, hogy mi történik, nem tudtam, hogy ezt hogyan kezeljem.

Akkor elővették a telefont, elkezdtek filmezni" - mondta a Tények Plusznak Andrei Mangra, aki az interjú elején meg sem tudott szólalni a zokogástól. Leszögezte, nem fogyasztott tiltott szereket, és nem tartott házibulit. Fizikai és lelki sérülései vannak, amik miatt a helyét Szabó Zsófi oldalán Suti András veszi át, akit bár szeretettel köszöntöttek a nézők, Andrei Mangrát is sajnálják.

„Mostmár hivatalosan is elmondhatjuk nektek, hogy együtt folytatjuk a versenyt" - írta Facebook-oldalán Szabó Zsófi egy Andrással közös kép kíséretében, ami alatt sorakoznak a kommentek.