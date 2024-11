A múlt csütörtök éjszaka verekedésbe keveredett Andrei Mangra pénteken már a próbára se ment el, partnere Szabó Zsófi pedig Suti Andrással állt színpadra az egy héttel ezelőtti Dancing with the Starsban. Hogy a továbbiakban ez hogy lesz, az mai élő show előtt derül ki: 18:55-kor a Tények Plusz exkluzív interjújával indul az este, kizárólag a TV2 kamerája előtt megszólal Andrei Mangra az elmúlt napok eseményeiről. Majd érkezik a Dancing with the Stars idei évadának ötödik élő showja - írja a TV2 közleményében.

Andrei Mangra komoly pszichés terhet viselhet

Forrás: TV2

Mit érezhet most Andrei Mangra?

Lapinformációk szerint Andrei Mangra akár milliókat is bukhat szerződésszegés miatt, úgy tudni, a zenész Nagyváradon vészelné át, amíg elül a balhé. A Bors Makai Gábor szakpszichológust kérdezte, mit érezhet most a táncos. „Amikor egy ilyen csúnya ügybe keveredik valaki, még akkor is szembesülnie kell a rázúduló népharaggal, ha egyébként nem ő a bűnös. Úton-útfélen ítélkeznek fölötte, ami komoly pszichés terhet jelent” - vélekedik a szakember és hozzátette, egyrészt jó megoldás lehet ilyenkor elvonulni, másrészt a túlzott izoláció veszélye is fennáll, ezért fontos a szerettekkel töltött idő. „Éreztetni kell vele és önmagában is azt kell tudatosítania, hogy történt, ami történt, nem dől össze a világ! A felelősséget vállalni kell a múltbéli tetteinkért, de az élet megy tovább. Ezt belátva nyílhatnak ki azok az ajtók, amiken át kikerülhet az ember a bizonytalanságból” - vélekedik a szakember.