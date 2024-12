Angelina Jolie megpróbálja irányítani Knox karrierjét — a 16 éves fiúnak már vannak ajánlatai

A 16 éves Knox, aki Vivienne ikerpárja, feltűnően hasonlít apjára, Brad Pittre, és ezt sokan észre is vették, amikor elkísérte anyját, Angelina Jolie-t egy díjátadóra. Knox megjelenése a vörös szőnyegen mérföldkövet jelentett az életében, mivel a bennfentes szerint „gyerekként nagyon félénk volt, ezért Angelina mindig is óvta őt a nyilvánosságtól”.

Angelina Jolie-nak nagy és izgalmas tervei vannak a 16 éves fiával

Forrás: Los Angeles Times via Getty Imag/15th Governors Awards

Knox is csak egy újabb nepo baby, akit anyja, Angelina Jolie ráerőszakol a show-bizniszre?

Most, hogy a forrás szerint Knox „kezd sokkal magabiztosabb lenni, kicsit több reflektorfényt szeretne, és kipróbálná magát a show-bizniszben”.

A nepo babák a show-bizniszben manapság már-már normálisnak tűnnek. Angelinát is édesapja, a színész Jon Voight vitte be a hollywoodi társaságba, és mindössze hétévesen, 1982-ben, a Ketten a pácban című filmben debütált mellette színésznőként a filmvásznon.

Angelina Jolie-t sem hibáztathatja senki, hogy büszke anyukaként, most, hogy Knox már elég idős hozzá, hogy saját maga hozzon meg néhány döntést, segíti a fiát az ambícióiban.