Szétbotoxoltatta magát a világhírű énekesnő, már mosolyogni sem tud - Fotó

Meghan Trainor bevallotta, hogy valaki rábeszélte az úgynevezett „lip flip” kezelésre, hogy teltebbé tegye a felső ajkát. A kezelés azonban nem vált be számára, fájdalmat is érez, ha mosolyogni próbál. Beismerte, hogy túlzásba vitte a dolgot: „Elrontottam! Túl sok botoxot kaptam, és most segítségre van szükségem!"

Meghan Trainor már mosolyogni is alig tud a túl sokk botoxtól.

Forrás: Getty Images/Phillip Faraone

A botox miatt teljesen megváltozott Meghan Trainor arca

„Nézzétek, ez a legszélesebb mosoly, amit ki tudok préselni magamból. Fáj az arcom, ha mosolyogni próbálok, vagy akár ha csak megpróbálom” – mondta Meghan.

Majd mutatott egy fotót magáról: „Itt boldog ember vagyok. Egy kiskutyát tartok a kezemben. De nem tűnök annak. Inkább úgy nézek ki, mintha valaki szellentését éreztem volna” – tette hozzá viccesen.

A beszélgetés során az énekesnő azt is elárulta, hogy mellplasztikát tervez. „A szülés után a melleim tele voltak tejjel, aztán kiürültek, majd megint tele lettek, aztán újra kiürültek. Nagyok lettek, kicsik lettek, majd megint nagyok, aztán megint kicsik” – mesélte Meghan. „Fogytam egy keveset, és most… lógó zacskók lettek a melleimből. Évek óta viccelődöm azzal, hogy alig várom, hogy mellplasztikám lehessen! Egész életemben erre vágytam” – tette hozzá.

