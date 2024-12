Nem sokan gondolták volna, amikor Marics Peti először táncparkettre lépett a Dancing with the Stars színpadán, hogy a döntőig menetel majd, de így lett. Sokakat meglepett a tehetségével és szorgalmával, amit a partnere, Stana Alexandra is elismert. Az énekes és a profi táncos, ha csak egy tánc erejéig is, de a szombati döntőben megmutathatja, hogy még mindig működik közöttük a kémia.

Marics Peti újra a Dancing with the Stars színpadára lép

Bár Marics Peti az utóbbi időben nagyon elfoglalt volt, így kellőképpen el is fáradhatott, nem mondott nemet a Dancing with the Stars extra produkciójára, sőt, már próbálnak is Stana Alexandrával, hogy a szombati fináléban újra megmutathassák, mit tudnak ketten együtt.

Stana Alexandra nagyon örül, hogy újra Petivel táncolhat.

„Nagyon jó páros voltunk, Petivel arról beszéltünk, olyan, mintha előző életünkben már táncoltunk volna együtt. Olyan jól vezetett a parketten, teljesen megbíztam benne az emeléseknél is” — árulta el a Borsnak a profi táncos.