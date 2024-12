Flitterek, csipke, toll – Ezek az idei Dancing with the Stars ikonikus ruhái

A TV2 kínálatában 2020 óta láthatjuk Magyarország sztárjait táncolni a Dancing with the Stars műsorában. Idén sor került az 5. évadra is, ahol 10 híresség lépett parkettre profi táncpartnerükkel, hogy kiderüljön, ki lesz a legjobb. Minden műsorban különböző műfajokra táncolnak a párok, amihez természetesen különleges ruházat dukál minden alkalommal. A sok elképesztően látványos szett közül most kiválasztottuk a kedvenceinket.

A Dancing with the Stars táncosai és műsorvezetői izgalmas ruhákban jelennek meg.

A legjobb ruhák a Dancing with the stars parkettjén

Kamarás Norbert és Sebesi Daniella jive tánca

Kamarás Norbert és Sebesi Daniella jive tánca

Annak ellenére, hogy Norbert és táncpartnere Daniella az első adásban kiestek, a páros egy elképesztően látványos szettet viselt amikor vagány jive táncukat előadták a parketten. A leopárdmintás ruhákat pink részletek egészítették ki a páros szettjén. Norbert leopárdmintás öltönye apróbb részleteiben egészült ki az élénk rózsaszínnel, míg táncpartnere, Daniella egy pink tüllel kiegészített leopárdmintás szettet viselt. Mindkét táncos ragyogott a mintás és csillogós szettekben.

Zsűri

A zsűritagok is elkápráztattak minket összehangolt, ezüst csillogós szettjeikkel

Természetesen a táncosok is látványos szetteket viseltek, de az első adásban a zsűritagok is elkápráztattak minket összehangolt, ezüst csillogós szettjeikkel. Ördög Nóra egy testhezálló hosszú ruhát viselt ezüst színben, egy visszafogott ezüst övvel a derekán. Szente Vajk öltönyét lilás részletek egészítették ki a fekete és az ezüst mellett, míg Juronics Tamás egy ezüst-fekete csíkos zakót és fekete nadrágot viselt. Ugyan minden szempár a táncosokra szegeződött, a zsűritagok csillogása mellett nem lehetett szó nélkül elmenni.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence bécsi keringője

Tóth Gabi és Papp Máté Bence bécsi keringője

Ha keringő, akkor elegancia. Tóth Gabi és táncpartnere, Papp Máté Bence egy tökéletesen harmonizáló kék-fehér szettet viselek, amikor a keringőt táncolták az 5. évad 2. epizódjában. Az énekes féloldalas ruhája fehér-kék átmenetekkel készült el, megjelenésének köszönhetően tökéletesen passzolt a bécsi keringő elegáns hangulatához, miközben táncpartnere egy kék nadrégot és mellényt viselt fehér inggel.

WhisperTon és Tóth Katica charleston előadása (november 9.)