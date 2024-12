Azt pletykálják, Andrei Mangra visszatér a Dancing with the Stars döntőjébe

A Dancing with the Stars profi táncosa, Andrei Mangra körül továbbra is nagyon sok a találgatás. Vajon visszatér hazánkba a december 14-i döntőre? A kérdés egyelőre megválaszolatlan, ám a rajongók és a szakma egyaránt figyeli a fejleményeket.

Andrei Mangra pár hete egy budapesti lakásban került verekedésbe, az ügyben rendőrségi nyomozás folyik. A Dancing with the Stars készítői úgy döntöttek, hogy Mangra nem versenyezhet tovább, Szabó Zsófi új partnert kapott Suti András személyében. A Borsonline úgy tudja, hogy Andrei jelenleg külföldön tartózkodik, visszamenekült Romániába, Nagyváradra, ám egyes pletykák szerint ez nem igaz, Magyarországon maradt, de visszavonultan éli mindennapjait. Andrei Mangra sorsa sokakat foglalkoztat

Forrás: TV2 A Dancing with the Stars rajongói közben azt találgatják, vajon visszatér-e a december 14-i döntőre, amely az évad csúcspontja lesz. Mangra az egyik legnépszerűbb szereplője volt a műsornak, karizmájának és tánctudásának köszönhetően hatalmas rajongótáborra tett szert. Andrei Mangra megjelenhet a DWTS döntőjén A TV2 és a Dancing with the Stars csapata egyelőre nem erősítette meg, hogy Andrei Mangra részt vesz-e a döntőn, de informátorok szerint erre nagy esély van. A rajongók reménykednek abban, hogy Mangra a döntő estjén újra színpadra lép, de sokan már azzal is elégedettek lennének, ha a nézők között láthatnák. A DWTS december 14-i döntője nemcsak azért lesz izgalmas, mert végre megtudhatjuk, melyik páros nyeri a versenyt, hanem azért is, mert választ kapunk a kérsére: visszatér-e Andrei Mangra a magyar televízió képernyőire?