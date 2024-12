Ki lesz Daniel Craig után az új James Bond? Nem az, akire mindenki számít

Vajon ki lesz az új James Bond? A híresztelések szerint a legesélyesebb a szerepre Aaron Taylor-Johnson vagy Paul Mescal, ám a Hollywood Reporter kritikusa, Seth Abramovitch szerint más fogja megkapni a lehetőséget, de mindenesetre őt is esélyesnek tartja a brit ügynök megformálására.

Nem az lesz az új James Bond, akire mindenki számít?

Daniel Craig három éve hagyott fel a szereppel, a Nincs idő meghalni című 2021-es film óta nem készült újabb része a franchise-nak, még azt sem jelentették be, ki fogja átvenni a stafétát. Természetesen a találgatások folyamatosan zajlanak arról, hogy ki lesz az új ügynök, ám hivatalos információk erről egyelőre nem kerültek ki. A legesélyesebbnek Aaron Taylor-Johnsont vagy Paul Mescalt tartották, ám most a Hollywood Reporter kritikusa egy új nevet dobott be, aki szerinte alkalmas lenne James Bond szerepére: Josh O’Connort.

Josh O’Connor lehet az új James Bond?

A színész ugyan még nem számít akkora világsztárnak, noha játszott A korona című sorozatban és a Peaky Blindersben is. A kritikus szerint a brit színész nemcsak tehetséges, hanem az a típus, aki képes lehet új lendülettel feltölteni a sorozatot. Seth Abramovitch szerint a franchise producere, Barbara Broccoli mindig is szokatlan döntéseiről volt híres.

„Barbara Broccoli mindig is az intuíciójára hallgatott, nem hódolt be a népszerű véleményeknek. Emlékezzünk csak vissza, hogy Daniel Craig bejelentésekor is sokan hitetlenkedtek” – írta Abramovitch.

„2025 lesz az az év, amikor végre megtudjuk, ki az új James Bond, és az biztos, hogy nem Aaron Taylor-Johnson. Az új 007-es egy angol színész lesz, aki a szupersztárrá válás küszöbén áll – ismerős, de nem túlságosan ismert, ellenállhatatlan mosollyal, magabiztos humorérzékkel és karizmával. Az új James Bond Josh O’Connor lesz” - véli a szakértő.