Jay-Z szerint a gyerekei fizetik meg az emberi kapzsiság és kegyetlenség árát — a rapper tagadja a nemi erőszak vádját

Jay-Z azt mondja, le kell ülnie a gyerekeivel és Beyoncéval, hogy megbeszéljék az ellene felhozott, szerinte hamis vádat. A rappernek és az énekesnőnek három közös gyereke van: a 12 éves Blue Ivy és az ikrek, a 7 éves Rumi és Sir. A sztárt a Diddy elleni perben vádolta meg egy nő, aki azt állítja, hogy ő és Sean „Diddy” Combs 2000-ben megerőszakolták, amikor még csak 13 éves volt.

Egy nő azzal vádolja Jay-Z-t, hogy Diddyvel együtt megerőszakolta őt egy buliban

Forrás: Getty Images via AFP



A nő azt állítja, hogy Jay-Z és Diddy egy díjátadó utáni partin erőszakolta meg

Vasárnap a rapper megszólalt az eredetileg októberben benyújtott szövetségi perhez kapcsolódó vádakkal kapcsolatban, amelyben eredetileg csak Combs szerepelt alperesként, ám módosították, és most már Jay-Z is szerepel vádlottként szerepel benne. Az X-en (korábban Twitter) megosztott tagadó nyilatkozatának egyik részében Jay-Z azt mondta, hogy a „förtelmes” állítások hatással lesznek a családjára, amelybe a 12 éves lánya, Blue Ivy és az ikrek, a 7 éves Rumi és Sir is beletartozik.

„Az egyetlen szívfájdalmam a családom. A feleségemnek és nekem le kell majd ültetnünk a gyerekeinket, akik közül az egyikük abban a korban van, amikor a barátai biztosan meglátják a sajtóhíreket, és kérdéseket tesznek fel ezeknek az állításoknak a természetéről, és meg kell magyaráznunk az emberek kegyetlenségét és kapzsiságát” — írta, hozzátéve: „Egy újabb ártatlanság elvesztését gyászolom”.

A módosított polgári perben egy csak Jane Doe-ként azonosított nő azt állítja, hogy bántalmazták, miután 2000-ben az MTV Video Music Awards utáni after partyra vitték. A nő azt mondja, hogy az éves zenei eseményt követő partin egy New York-i rezidencián Combs és Jay-Z, azaz Shawn Carter megerőszakolta, miközben egy még meg nem nevezett női híresség az egészet végignézte.

A meg nem nevezett ismeretlen nő meg nem határozott kártérítést követel. Ügyvédje az a Tony Buzbee, aki korábban bejelentette, hogy több mint 100 embert képvisel, akik Combsot visszaéléssel vádolják.



Sean „Diddy ”Combs, akitől nemrégiben harmadszor is megtagadták az óvadék letételét, és akit szeptemberi letartóztatása után még mindig egy brooklyni szövetségi börtönben tartanak fogva szexkereskedelem és zsarolás vádjával, 2025 májusában áll bíróság elé.