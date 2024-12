5 karácsonyi film, amellyel a felnőttek újra átélhetik az ünnepi csodát

Válassz egyet az alábbi listából, és éld át újra a békebeli karácsonyok csodáját. Emlékszel a Polar Expressz utolsó, csengős jelenetére? A legtöbb felnőtt már nem hallja a csengőt, már nem érzi a lelkében azt a varázslatot, amelyet gyermekként átélt a karácsonykor. Felnőttként a karácsony sokak számára inkább egy hosszú feladatlista, mintsem a varázslat és a csoda ünnepe. A hétköznapi nehézségek, a csalódások, a rossz tapasztalatok, a szeretteink elvesztése mind-mind vezethetnek ahhoz, hogy elveszítsük az őszinte, gyermeki hitünket. Ez az 5 karácsonyi film segít, hogy újra érezzük az ünnepi csodát.

Karácsonyi filmek, amikkel újra rátalálhatunk az ünnep varázsára

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© Twentieth Century Fox Film Corporation

Válassz ezek közül a karácsonyi filmek közül, vagy tarts egy maratont!

Reszkessetek, betörők!

Nincs karácsony Kevin nélkül, ezt gyerekkorunk óta mindannyian tudjuk. Örök klasszikus, generációk kedvence, kötelező eleme a karácsonyi filmezéseknek. Emlékeket idéz fel, s azt mondjuk, amikor nézzük: de jó volt régen.

Mindannyian a gyerekkorunk emlékeit szeretnénk visszakapni, akár csak egy percre is. És nem az ajándékot vágyjuk, hanem az érzésre emlékszünk.

A régi idők hangulatát és a gondtalan gyerekkort pedig tökéletesen felidézi a Reszkessetek, betörők! Indítsd el ezt a filmet és emlékezz vissza, hogy mikor, hol láttad először, hogy kivel nézted meg és hogy melyik jeleneten nevettetek a legnagyobbakat. Talán eszedbe jut majd, hogy a már rég elvesztett nagymamáddal nézted másodikos korodban és közben az ő mákos bejglijét majszoltad? A magányt Kevin is megtapasztalta, amikor egyedül volt abban a hatalmas házban, vagy amikor üldögélt a templomban karácsony este. Aztán megszólította a félelmetesnek vélt szakállas, elbeszélgettek, és rájött, hogy nincs egyedül. Ez a film ráébreszt, hogy a karácsony csodája a te szívedben is ott lakik.

Igazából szerelem

A számos, egymással összefonódó életet és kapcsolatot bemutató film történetei az ünnepi időszakban játszódnak és a karácsonyhoz fűződően bontakoznak ki. Vicces, megható, romantikus és szívszorító, ugyanakkor nagyon is hétköznapi történetek, amelyek velünk is megtörténhetnek. Ahogyan a varázslat – amelyben már talán felnőttként nem, vagy kevésbé hiszünk – is ott rejtőzik a hétköznapjainkban. Olyan történeteket ismerünk meg a filmben, amelyek rávilágítanak, hogy az életünk nehézségei ellenére igenis képesek vagyunk rátalálni a lelkünkben a békére, a csodára és a szeretetre. És ez a karácsony közeledtével, az Igazából szerelem segítségével már nem is olyan nehéz. Ugye, te is hallod már a film ismerős dallamaiat?

Polar Expressz

Ez az animációs mese egy olyan kaland története, amely nem csupán a Mikulás birodalmába viszi a vonat utasait. A felnőtt nézők számára valódi felismerést nyújt. Visszarepít a gyermeki hit birodalmába. A vonatos utazás során, a nagyon különböző gyerekek karakterei által – különösen annak a kisfiúnak a története révén, aki nem hisz a Mikulásban és a karácsonyi csodában – újra felfedezhetjük a csodát és az ünnep szépségét. Emlékszel, mit mond a hitetlen kisfiú? Ő nem hisz a karácsonyban, ezért nem is látja a Mikulást akkor, amikor a manók és mindenki más igen. De megtörténik a varázslat, amikor a szíve elkezdi vezetni őt a helyes úton. Ezt kapod te is a Polar Expressztől.

A Grincs

Már most eleged van a rengeteg csillogó ünnepi dekorációból a boltok polcain és kirakatokban? Már november elején rosszul vagy a rádiókat és a hangszórókat elárasztó ünnepi slágerektől? Semmi kedved az ajándékokon és a mézeskalács-sütésen gondolkodni? Ha átérzed a fentieket, a Grincs, ez az anti-karácsonyi karakter lesz a neked való hangolódás. Dr. Seuss 1957-es történetének legnépszerűbb filmes adaptációja a Jim Carrey-féle, 2000-es változat. Szokatlan és olykor zavarba ejtően vicces mese ez, amely mégis nagyot csavar a szíveken. A gonosz kis manó, aki utálja a karácsonyt és mindenáron igyekszik tönkretenni a meghitt pillanatokat, furcsa módon mégis képes feltámasztani lelkünkben a gyerekkorban érzett karácsonyi csodát.

Karácsonyi ének

Charles Dickens örökzöld története rengeteg feldolgozást megélt már, de mind közül talán a legmeghatóbb a 2009-es animációs változat. A történet főszereplője egy gonosz, pénzéhes öregember, akinek nincs szíve. Legalábbis a történet elején ez a kép rajzolódik ki róla. Aztán egyszer, karácsony alkalmával három szellem tesz nála látogatást: a múlt, a jelen és a jövő szelleme viszi el egy-egy utazásra a férfit. Vajon az öreg rájön, hogy változtatni kell az életén? Kap egy utolsó esélyt a sorstól, hogy megbánja a rossz tetteit és jobb emberré váljon. Elképesztően erős sztori, döbbenetesen hatásos filmes köntösbe csomagolva. Karácsony közeledtével a reményt vesztett szívek számára is vigaszt nyújt.