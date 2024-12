Jó hírt közölt a Buckingham-palota: Károly király rákkezelése pozitív irányba halad

III. Károly király egészségi állapota pozitív irányba halad, de a kezelései a jövő évben is folytatódnak. A 76 éves uralkodó közeli munkatársai szerint, bár a veszély még nem múlt el, a kezelés jobban halad, mint amire sokan számítottak. Károly király továbbra is folytatni kívánja előre egyeztetett programját, az ünnepi időszak alatt is.

Forrás: Getty Images/AFP

Károly király rákkezelése 2025-ben is folytatódik

Károly király januárban beszélt először nyilvánosan arról, hogy prosztata-megnagyobbodás miatt kezelésre van szüksége. Azóta szándékosan nem árulta el, hogy pontosan milyen típusú rákkal küzd, hogy ne vonja el a figyelmet más rákfajták jelentőségéről. Az is titokban maradt, hogy milyen típusú kezeléseken esett át.

A király állapota mellett egy másik figyelemre méltó bejelentést is tett a Buckingham-palota az év elején. Márciusban arról számoltak be, hogy Katalin hercegné is rákkezelésben részesül, és februárban kezdett kemoterápiás kúrát. Katalin január 16-án nagy hasi műtéten esett át, és bár kezdetben nem gondolták, hogy rákos lenne, a műtét utáni tesztek megerősítették a rosszindulatú daganat jelenlétét. Katalin szeptemberben egy megható családi videóban jelentette be, hogy befejezte kemoterápiás kezelését, és elmondta, hogy mostantól minden figyelmét arra összpontosítja, hogy „rákmentes maradjon”. A kezelés hatásairól Laura Lee, a Maggie's ráksegítő jótékonysági szervezet vezérigazgatója is beszélt, kiemelve, hogy a kezelés hosszú és intenzív folyamat lehet, és az érintettek számára a felépülés fázisa is komoly figyelmet igényel.

