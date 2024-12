Lily Allen bevallotta, hogy mentális problémái miatt néha még enni is elfelejt

Lily Allen a Miss Me? című podcastjában nyílt meg. Legjobb barátjával, Miquita Oliverrel beszélgetve árulta el, hogy ez a problémája már jóideje fennáll.

Lily Allen már régóta hadilábon áll az evéssel.

Forrás: Getty Images

Lily Allen elmagyarázta, hogy az evés problémává vált az életében

Lily elmondta, hogy a terapeutája rákérdezett és így derült fény arra, hogy az énekesnőnek körülbelül három éve vannak problémái az evéssel. Erről korábban nem igazán beszélt, de nem azért, mert titkolná. Egyszerűen csak nem tűnt számára olyan fontosnak, hogy beszéljen róla, pedig nyilvánvalóan az. Bevallotta, hogy nem igazán jó abban, hogy az összképről beszéljen, ami ADHD -diagnózisával is összefügg, mivel nehezen köti össze a dolgokat „Ráadásul a testem és az agyam számomra két különálló dolog. Tudom, hogy sok embernek ez a kettő szorosan összekapcsolódik, de nekem teljesen más. Rengeteg időt töltök a fejemben, és nem sokat gondolok a testemre"

„ Jelenleg mentálisan tényleg nem vagyok jó helyzetben, és nem eszem. Nem vagyok éhes. Persze, valójában éhes vagyok, de a testem és az agyam annyira elszakadt egymástól, hogy az éhségérzet üzenetei nem jutnak el az agyamba." – tette hozzá.

Bár elmondta, hogy nem eszik, Lily Allen hangsúlyozta, hogy nem kerüli az ételt, egyszerűen nem gondol rá, mert el van foglalva a gondolataival. Lily korábban is őszintén beszélt érzéseiről. Tavaly áprilisban elmondta, hogy néha megfeledkezik az evésről a gyereknevelés miatt. Akkoriban azt mondta, hogy „imádja az ételt,” de a gyomra gyakran hosszú ideig nem kap táplálékot, mert nem „emlékszik arra, hogy rendszeres időközönként ennie kell.” 2011-ben arról is beszélt, hogy az evészavarral küzdött, amikor popsztárként a reflektorfényben élt. Egy dokumentumfilmben azt is elárulta, hogy 2009 nyarán bulimiás volt, és gyakran hányt étkezések után. „Ez nem olyasmi, amire büszke vagyok. De elmondom, hogy sok ember jött oda hozzám, és azt mondta, milyen remekül nézek ki. Minden magazin címlapján rajta voltam, hogy 'Lily fantasztikusan néz ki – nézd, mennyit fogyott.’ Azt hittem, jól nézek ki” – emlékezett vissza. „Amikor az ember áldozatává válik annak, hogy mások teljesen ellentétes dolgokat mondanak róla, egyre többet akar belőle. De nem voltam boldog, tényleg nem."