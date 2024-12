Meghan Markle ismét egyedül jelent meg a vörös szőnyegen - Harry a vendéglistán volt, de nem jelent meg

Meghan Markle december 4-én Harry herceg nélkül jelent meg a Beverly Wilshire Hotelben rendezett Paley Honors őszi gálán, ahol Lilibet hercegnő keresztapja, Tyler Perry a rangos Paley Honors-díjat, a szervezet legmagasabb kitüntetését vehette át. Meghan Markle, aki Harry herceg nélkül jelent meg a gálán, mosolyogva sétált végig a vörös szőnyegen, vidáman beszélgetett a vendégekkel és boldogan szelfizgetett az asztalához vezető úton, amelynél Perryvel és Kerry Washingtonnal ült együtt.

Meghan Markle egyedül támogatta Lilibet hercegnő keresztapját, Tyler Perryt a díjátadó gálán

A vendéglistán ott volt Harry herceg neve, de Meghan Markle végül nélküle ünnepelte lányuk keresztapjának sikerét

A Paley Honors Tribute to Perry néven futó rendezvényt júliusban jelentették be, akkor derült ki az is, hogy Meghan Markle és Harry herceg is ott lesz az gálát vezető stáb tagjai között, Whoopi Goldberg, Gayle King, Taraji P. Henson, George Lucas és Washington és mások mellett.

Bár Harry neve is szerepelt a vendéglistán, a herceg nem jelent meg Meghan mellett az eseményen, mivel a The New York Times 2024-es DealBook Summit nevű üzleti csúcstalálkozóján tartózkodott, ahol a NYT rovatvezetőjével és a DealBook alapítójával, Andrew Ross Sorkinnal folytatott széles körű beszélgetést.

A beszélgetés során Harry kitért a Meghanhoz fűződő kapcsolatát övező folyamatos pletykákra is, amelyeket a közelmúltban gyakrabban előforduló külön útjaik és nyilvános szerepléseik tápláltak. A spekulációkra reflektálva így viccelődött: „Úgy tűnik, 10-12 alkalommal vettünk házat vagy költöztünk el. Úgy tűnik, hogy talán 10-12-szer el is váltunk.”

Harry és Meghan külön-külön megjelenése rávilágít új dinamikájukra, amelyet egy barátjuk korábban „kétirányú megközelítésként” emlegetett. Harry a nonprofit szervezeteikre összpontosít, míg Meghan az üzleti vállalkozásaikat irányítja, de a párnak számos közös projektje is van.

„A vállalkozói és vállalkozási fókusz inkább a hercegné prioritása lesz, a herceg pedig továbbra is a nonprofit mecenatúráit fogja szorgalmazni” - mondta a barát a PEOPLE-nak októberben.