Izgalmas kulisszatitkokat osztott meg a sorozatról a Párizs ostroma főszereplője, Tewfik Jallab

A CANAL+ produkcióját, a Párizs ostroma című sorozatot december 2. óta láthatják Direct One nézői. A 2024 egyik legizgalmasabb és leglátványosabb szériájának mondott sorozat producerei között ott van a Támadás a Fehér Ház ellen-univerzum jóképű sztárja, Gerard Butler is. A főszerepet azonban nem ő, hanem Tewfik Jallab játssza, aki immáron három évtizede Franciaország egyik legnépszerűbb színésze. A francia-marokkói származású sztár Ausztrália egyik legelismertebb filmes magazinjában, a sbs.com oldalán árult el kulisszatitkokat a sorozatról.

A Párizs ostroma kulisszatitkairól mesélt a főszereplő, Tewfik Jallab

Forrás: CANAL+ / Direct One

Hihetetlen, de igaz: mielőtt felkérték a Párizs ostroma főszerepére, Tewfik Jallab nem ismerte a Has Fallen-trilógiát

Mint kiderült, Tewfik Jallab a hatalmas sikere ellenére sem látta a Támadás a Fehér ház ellen filmek egyikét sem, miközben a franchise arca, Gerard Butler már az 5. és a 6. részen dolgozik.

„Sajnos egyik filmet sem láttam. Hallottam róluk, ezek a testvérem kedvenc filmjei. De tudják, hogy működik ez a testvéreknél: ha a tesómnak tetszik, akkor én nem akarom megnézni” — viccelődött a színész az interjúban, hozzátéve, hogy később sem nézte meg a trilógiát, mert nem akarta, hogy Gerard Butler alakítása befolyásolja a karakter megformálásában.

Aki a Has Fallen-trilógia Mike-ja, az a Párizs ostroma Vincentje, ám a színész és a producerek is sokat dolgoztak azon, hogy utóbbi ne legyen előbb klónja, hogy Jallab hozzon valami újat a szerepbe. Annál is inkább, hiszen Mike Banninggel szemben, aki igazi magányos farkas, Vincentnek van egy társa az MI6 ügynök Zara Taylor személyében, akit Ritu Arya alakít.

„Szerencsém volt, hogy vele dolgozhattam, Ritu csodálatos színésznő, és nagyon vicces. Ez volt az első alkalom, hogy angolul szerepeltem egy sorozatban, szóval ez elég új terep volt számomra, és az egész forgatás során olyanok voltunk, mint egy csapat” — mondta el a véleményét Aryáról Tewfik.

Tewfik szerint a Párizs ostromának a látványos akciók és a csavaros történet mellett hatalmas erőssége a kettőjük közti kémia — írja az Origo.