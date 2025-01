Stephen King nem kertel: elmondta véleményét az idei Oscar-gáláról

Stephen King, a horrorirodalom legendás alakja, felszólította az Akadémiát, hogy mondja le az idei Oscar-díjátadó ünnepséget a Dél-Kaliforniában pusztító erdőtüzek miatt. A szerző, akinek műveiből számos díjnyertes film készült, azt is megerősítette, hogy idén nem vesz részt az Oscar-jelölések szavazásán.

Stephen King idén nem vesz részt az Oscar-jelölések szavazásán

Forrás: Getty Images

Stephen King ignorálja az idei Oscar-gálát

Stephen King a Bluesky közösségi platformon osztotta meg véleményét, miszerint le kell mondani az idei Oscar-díjátadót a kaliforniai tüzek miatt

„Idén nem szavazok az Oscar-díjakra. Le kell mondani a rendezvényt. Most nincs helye a csillogásnak a lángokban álló Los Angelesben”– írta a bestsellerszerző. A természeti kasztrófa Hollywoodra is jelentős hatással volt: számos filmforgatást és televíziós produkciót leállítottak, és több ismert színész otthona is megsemmisült. Az Akadémia ugyan elhalasztotta az Oscar-jelölések bejelentését, de a március 2-ra tervezett díjátadó ünnepség jelenleg nincs veszélyben - jelentették ki.

Kaliforniában több mint 80 000 embernek kellett elhagynia otthonát a tüzek miatt, amelyek jórészt Los Angelest érintették. A CalFire adatai szerint legalább 24 ember vesztette életét, és több mint 12 300 épület semmisült meg.

Egyre többen követelik az esemény törlését

Stephen King mellett más neves művészek is felszólaltak a díjátadók lemondása mellett. Jean Smart, a Hacks című sorozat színésznője a múlt héten azt javasolta, hogy a közelgő díjátadók nyereségét ajánlják fel az erdőtüzek által érintett közösségek megsegítésére. Az Akadémia azonban továbbra is ragaszkodik az ünnepség megtartásához. Egyes források szerint a vezetőség azt tervezi, hogy a ceremóniát a válság súlyosságához méltó eseménnyé alakítják, amely egyszerre hívja fel a figyelmet a tragédiára és gyűjtést is szerveznek az érintettek számára.

