78 éves korában elhunyt Marianne Faithfull, a rock 'n' roll egyik ikonikus alakja. Az énekesnő családja azt írta, Faithfull békében távozott Londonban, szerettei körében. Faithfull a brit és amerikai zenei világ egyik meghatározó alakja volt, aki olyan slágerekkel vált ismertté, mint az As Tears Go By.

Marianne Faithfull 1946-ban született Londonban. Édesapja, Glynn Faithfull brit katonatiszt volt, édesanyja, Eva Erisso osztrák-magyar származású bárónő. Tinédzserként érkezett a brit fővárosba, ahol hamar felfigyeltek rá. Karrierjének fordulópontját az 1964-es hozta el, amikor a Rolling Stones menedzsere, Andrew Loog Oldham felfedezte, és Mick Jaggerrel, valamint Keith Richardsszal közösen írták meg számára az As Tears Go By című dalt. A szám rövid időn belül a brit top 10-be került, és elindította Faithfull zenei karrierjét. Marianne Faithfull 79 évet élt

Forrás: AFP Marianne Faithfull az '60-as és '70-es évek ikonjai közé tartozott Az énekesnő ezt követően további három kislemezzel is bejutott a brit slágerlisták élmezőnyébe, és az Egyesült Államokban is a top 40-be került. Faithfull neve összeforrt a '60-as és '70-es évek rocktörténetével, stílusa és hangja generációk számára vált meghatározóvá. Marianne Faithfull élete során számos egészségügyi problémával küzdött. Mick Jaggerrel való szakítása után kábítószerfüggő lett, majd bulimiával, mellrákkal és tüdőtágulással is kezelték az évek során, utóbbi a több évtizedes dohányzás következménye volt. Mindezek ellenére többször is visszatért a zenei életbe. Faithfull halálát családja a Guardiannek küldött közleményében azt írta: Marianne békében hunyt el ma Londonban, a szerető családja körében. Nagyon fog hiányozni .