A szívtipró Mark Wahlberg megdöbbentő külsővel jelentkezett

Mark Wahlberg a legszexibb színészek közé sorolható kisportolt alkatával és sármos megjelenésével. Nem is csoda, hogy nők ezrei vannak oda a színészért. Ráadásul bármilyen műfajban is játszik, minden jól áll neki. Most azonban szinte teljesen felismerhetetlen külsővel tért vissza új filmjében.

Mark Wahlberg új külsőt villantott a Flight Risk című filmhez

Forrás: Mark Wahlberg/Instagram

Mark Wahlberg felfedte az új külső titkát

A színész legújabb filmjében egy légi marsallt játszik, akinek az a feladata, hogy egy szökevényt kísérjen el a tárgyalásra. Az alaszkai vadon fölött átrepülve azonban kiderül, hogy a repülő fedélzetén nem mindenki az, akinek látszik. A hatalmas feszültség hamarosan az egekbe szökik és a küldetés kockázatosabbá válik, mint ahogy azt előtte gondolták.

A film egyik jelenetében a színész félig kopaszon látható, mint egy idősödő nagypapa, akinek kezd kihullana a haja az unokáktól. A pletykákra reagálva Mark Wahlberg most felfedte a megdöbbentő titkát a félig kopaszodó öregúr jelenetnek.

Nem viselt kopasz sapkát.

A színész a napokban bemutatott egy videót az Instagram oldalán, ahol jól láthatóan a saját haját borotválták le a szerep kedvéért. Igaz, a haj visszanő, de a női szíveknek nem tett jót így látni, a szívtipró színészt.