Megmutatta kisbabáját Osvárt Andrea — fotón a csöppség

„Isten hozott minálunk! Welcome to our world!” — írta január 10-én a babafotóhoz Osvárt Andrea. Akkor a baba nevét is elárulta, de az arcát még nem láthatták a rajongói. Eddig. A legújabb fotón, amelyen Andrea és Luna Gréta együtt látható, a kislánya gyönyörű haját és arcát is láthatják a követői.

Osvárt Andrea 45 évesen lett anya

Forrás: AFP

Luna Gréta gyönyörű hosszú hajjal született, és a közös fotón édesen alszik az anyukája mellkasán. Úgy tűnik, Osvárt Andrea is a hordozás híve, a kislányát babahordozó kendőben, a saját testéhez kötve segíti alkalmazkodni a számára még ismeretlen világhoz, olyan biztonságérzetet adva neki, amit semmi más nem adhat meg egy újszülöttnek, csak az anyai test közelsége és melege, az anya ismerős szívdobogása.

Andrea sikeres modellként költözött Rómába költözött, ahol színész, majd produceri sikereket ért el, és nyelvészként szerzett diplomát. Egy fájdalmas szakítás után talált rá újra a szerelem, párjával Budapest és Bécs között ingáznak. A színésznő viszonylag későn, 45 évesen lett anya; amikor kiderült, hogy gyermeket vár, egy fürdőruhás fotóval jelentette be a nagy hírt, ugyancsak Instagramon.

Forrás: Instagram/andreaosvart

