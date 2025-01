Sokkoló hírt közölt egészségi állapotáról a hollywoodi díva: már enni sem tud egyedül

Az Oscar-díjas színésznő időskori makuladegenerációval küzd. Elárulta, eddig barátai segítségével tanulta meg a szövegeit, de egyre nehezebben megy neki, így Judi Dench karrierje végéhez ért. Ráadásul állapota tovább romlott: szinte étkezni sem tud egyedül és kísérő nélkül az otthonát sem tudja elhagyni.

Judi Dench már semmit sem lát

Forrás: AFP

Judi Dench önállóan nem hagyhatja el az otthonát

A 90 éves Oscar-díjas színésznőnél 2012-ben diagnosztizálták a makuladegenerációt, ám amíg képes volt rá, aktív maradt, szerepeket is vállalt. Igaz, a szövegkönyvet már évek óta nem tudja elolvasni, szerepe megtanulásában egy barátja segített neki. 2022-ben a Spiritedben még játszott, akkor azonban bejelentette, visszavonul. Dench arról is beszélt, hogy megromlott látása miatt az ismerőseit is összekeveri, és bevallotta, hogy rá kellett vennie élettársát, David Millst, hogy felvágja számára az ételt, mivel nem látja, mi van a tányérján. Most pedig Fearless podcastban arról számolt be Trinny Woodallnak, hogy már az utcára sem tud kimenni egyedül, mert semmit nem lát, és kísérő nélkül nekimenne mindennek és mindenkinek. „Most már valaki mindig velem lesz; muszáj, mert nem látok, és nekimegyek valaminek vagy hasraesek” – mondta Dench és hozzá tette, ebben a helyzetben lelki támogatásra is szüksége van.

„Szerencsére most nem kell egyedül lennem”

Az idős színésznő elmondta, hogy most az egyedülléttel sem kell megküzdenie „Szerencsére most nem kell egyedül lennem, mert úgy teszek, mintha nem látnék” – viccelődött. A minap elmondta, hogy felfogadott egy ápolót, ám a papagájának nem szimpatikus a nő, ezért mocskos szavakkal szidja őt. Judi Dench pedig jobb híján szégyenkezik miatta.