Összeomlott a hirtelen jött sikertől a Bridget Jones 4 szépfiúja

Leo Woodall egy interjúban elmondta, hogy a forgatás gyors üteme és a film körüli felhajtás miatt úgy érezte, mintha "katapultált" volna a karrierje. A 28 éves brit színész sokunk számára ismerős lehet, hiszen szerepelt a Netflix egyik felkapott sorozatában a One Day-ben és az HBO Max népszerű sorozatában, A Fehér Lótuszban. Ám miután elvállata Roxster szerepét a Bridget Jones 4-ben, népszerűsége szó szerint az egekbe szökött. Azt is bevallotta, hogy azóta annyira megváltozott az élete, hogy szinte már nem is tudja használni a tömegközlekedést, mert úton-útfélen felismerik.

Leo Woodall a Bridget Jones 4 szépfiúját megrémítette a hirtelen jött siker

Forrás: Getty Images

Leo Woodall a Bridget Jones 4 szépfiúja kitálalt egy interjúban

Leo Woodallnek két hétköznapi állása is volt, mielőtt belevágott volna a színészkedésbe. Erre az időszakra visszaemlékezve a színész elárulta, hogy egy ruhaboltos állása volt élete legrosszabb időszaka, még az is nehezére esett, hogy beszélgessen a vásárlókkal.

Két munkám volt. Az egyik egy bárban Wandsworthben, a másik pedig a Hollisterben, még a színészet előtt. Ez volt a tinédzser éveim legrosszabb hat hete. Utáltam, borzalmas voltam benne. Túl félénk voltam ahhoz, hogy a vásárlókkal beszélgessek – pedig ez volt a feladatom.

Mit lehet tudni a fiatal brit színészről?

Leo Woodall 1996. szeptember 14-én született Londonban. Szülei egy színművészeti iskolában ismerkedtek meg. Nevelőapja, nagymamája és édesapja, Andrew Woodall, mindannyian színészek. A Woodall családban a kamera előtti szereplés gyakorlatilag családi hagyománynak számít.

19 éves koráig Leo Woodall nem tervezte, hogy továbbtanul, mindaddig amíg meg nem nézte a Peaky Blinders sorozatot, és jött a fordulópont: beiratkozott a londoni Arts Educational Schools színművészeti iskolába, ahol diplomát szerzett. Amikor bejelentette a családjának, hogy színész szeretne lenni, megkapta szerettei teljes támogatását.

Tanulmányai befejezése után, 2019-ben Leo Woodall először a brit Holby City című orvosi sorozat egyik epizódjában tűnt fel. 2021-ben egy rövid jelenet erejéig szerepelt Tom Holland mellett a Cherry című filmben, amelyet Anthony és Joe Russo rendezett. Néhány kisebb szerep után 2022-ben jött az igazi áttörés: ő alakította Jacket A Fehér Lótusz című nagy sikerű sorozat második évadában, majd jött a nagy áttörés!

Fiatalabb férfi, idősebb nő: Bridget Jones visszatér, nem is akárhogyan

Holnap kerül a magyar mozikban sokak által kedvelt filmsorozat, a Bidget Jones 4., ami a befejező rész lesz. Ám már a bemutató előtt is elképesztő hírnevet szerzett a film szépfiúja, akit Leo Woodall játszik. A sármos fiatal színész elmondása szerint számára rémisztő volt, ahogy hirtelen mindenhol felismerték az utcán. A filmben Woodall Roxster szerepét alakítja, aki Bridget Jones (Renée Zellweger) pimaszul fiatal szeretője. A történetben a két karakter között 22 év korkülönbség van, amit a rendező, Sharon Maguire, "teljesen normálisnak" tart. A film amúgy 9 évvel a korábbi, Bridget Jones babát vár című rész után jött ki, és amely úgy tűnik, ezúttal hűen követi az eredeti könyv történetét.