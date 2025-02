Kendrick Lamar Super Bowl-fellépése volt a végső csapás Drake ellen

A Super Bowl félidei műsora mindig is az est csúcspontja volt, a legnagyobb sztárok felejthetetlen produkciókkal álltak színpadra. Kendrick Lamar azonban idén eltért a megszokott dolgoktól: rendhagyó, erős látványelemekkel és társadalmi üzenetekkel átszőtt előadást mutatott be. A produkció nem csupán zenei előadás volt, a hiphop világában zajló vetélkedés is hangsúlyt kapott benne — Drake végleg elbújhat.

Kendrick Lamar végleg leszámolt Drake-kel

Forrás: AFP

Lamar egy 1987-es Buick Grand National GNX tetején kezdte fellépését, amely címadója volt legutóbbi albumának is. A koncert során egy eddig kiadatlan dalt is előadott, majd olyan klasszikusok is sorra kerültek, mint a Humble és a Squabble Up. A táncosok piros-fehér-kék tréningruhái egyszerre idézték az amerikai zászlót és Compton két rivális bandájának színeit, így különleges jelentőséget kaptak az est folyamán.

A leginkább várt pillanat a Not Like Us előadása volt, amelynek megjelenése a hiphop világát alapjaiban megrengető Lamar–Drake konfliktus csúcspontja volt. A rapper sokáig lebegtette, hogy elhangzik-e a szám, amelyben kemény kritikával illeti vetélytársát. Végül teljes erővel vágott bele, a szám közben pedig hatalmas zászlók emelkedtek fel, amelyek üzenetet közvetítettek Drake számára.

A Kendrick Lamar–Drake konfliktus

A két rapper rivalizálása hosszú múltra tekint vissza, ám az elmúlt évben teljes háborúvá fajult. A vita gyökerei a 2010-es évekig nyúlnak vissza, amikor Lamar egy freestyle során célozgatott Drake-re, ám a harc csak azután éleződött ki, hogy Drake-et egyre többször vádolták szellemírók alkalmazásával. Lamar nyíltan megkérdőjelezte Drake hitelességét és helyét a hiphop elitjében, míg Drake többször is próbálta rap-párbajra hívni ellenfelét.

A Not Like Us nyári megjelenése után egyértelművé vált, hogy Lamar áll nyerésre. A dalban egyenesen pedofilnak nevezi Drake-et, miközben ironikusan kritizálja a kanadai rapper zenei és személyes hitelességét. A Super Bowlon való fellépése sokak szerint a végső csapás volt Drake-re, és egyértelmű, hogy Lamar került ki győztesen a rivalizálásából.