Agyagozó macsók és békagyűjtő díva - A hírességek elképesztően furcsa szokásai

Könnyű elfelejteni, hogy a hírességek nemcsak a munkájuknak szentelik életüket, hanem bizony van szabadidejük és hobbijaik is. Vegyük például Beyoncét aki két méhkaptárral is rendelkezik, amit körülbelül 80 000 méh lak, és egy év alatt több száz üveg mézet is előállítanak. Elmondása szerint ő és gyerekei megőrülnek a mézért és nem csak evésre használják az élet édesítőjét.

A hírességek furcsa szokásai: Beyoncé például imádja a méheket

Hírességek őrületei, furcsaságai, amiket eddig nem tudtál

Jessica Simson egy interjúban elárulta, hogy nem mos minden nap fogat, csak hetente kétszer, háromszor. Szájöblögetőt használ és fogselymez is, állítása szerint egyáltalán nincs rossz lehelete.

Jessica Simpson

Paris Hilton mindig képes meglepni az embereket. Egyik interjúja közben elárulta, hogy szeret békákat fogni - mindenesetre kiemelte, hogy egyetlen béka sem sérül meg a folyamat közben. Elkapja őket, vödörbe teszi, majd később elengedi - ártalmatlan időtöltés, nem? Ezen kívül szenvedélyesen gyűjti az antik rádiókat, és ha minden igaz, saját kezével restaurálja őket.

Paris Hilton

Erzsébet királynő imádta a reggeliket. Minden napot egy tál kukoricapellyel és angol teával kezdett.

Brad Pitt, mint agyagmester? A gondolat, hogy Brad Pitt agyagból készít tárgyakat, önmagában is érdekes, de a legjobb az egészben az, hogy néha Leonardo DiCaprio is csatlakozik hozzá, és általában reggelig elszórakoznak.

Leonardo Dicaprio és Brad Pitt

Gordon Ramsay nem eszik ebédet se vacsorát. A híres szakácsról azt gondolnánk, hogy kiélvez minden étkezést - ami igaz is. Napi ötször eszik kisebb adagokat.

Gordon Ramsay

Ariana Grande imádja a savanyú uborkát. Egy interjúban elmondta, hogy gyakran édességhez is fogyasztja a savanyúságot.