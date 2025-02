Rihanna és párja a bíróságon esett egymásnak: a rajongók teljesen kiakadtak

Nehéz napok állnak Rihanna és A$AP Rocky mögött tudván, hogy a rapper akár 24 év börtönt is kaphat amiatt, hogy állítólag fegyvert rántott a nyílt utcán.

Rihanna és párja.

Rihanna és párja nem bírt magával a tárgyalóteremben

A szerelem próbája

2020 óta alkot hivatalosan egy párt A$AP Rocky és Rihanna. 2022-ben megszületett első közös gyermekük is , 2023-ban pedig a második kisfiú is világra jött. Kapcsolatuk legendás arról, hogy amellett, hogy szerelmesek, legjobb barátok is, akik mindenben kitartanak egymás mellett.

Az elmúlt hónapokban szükség is volt erre az erős kötelékre, ugyanis a 36 éves rappert azzal gyanúsították, hogy a nyílt utcán rántott fegyvert 2021 novemberében, amivel rálőtt az egyik barátjára.

A bűncselekményért Rihanna párja akár 24 év börtönt is kaphatott volna.

Hatalmas öröm

Most végre pont került az ügy végére: a Los Angeles-i Bíróság kihirdette az ítéletet, ami szerint a rapper ártatlan az ellene felhozott vádakban. Az ítélet kihirdetésén természetesen a barbadosi énekesnő is megjelent, aki könnyekben tört ki, amikor realizálta, hogy gyermekei apjának nem kell börtönbe vonulnia.

A helyszínen megjelent rajongók örömujjongásban törtek ki, a szerelmespár pedig szenvedélyes csókban forrt össze, miközben folytak a könnyeik.

A$AP Rocky ezután köszönetet mondott az esküdtszék tagjainak, amiért megmentették az életét, a háromhetes tárgyalás pedig ezáltal végleg lezárult.