Rihanna a mellére dedikáltatott Mariah Carey-vel: videón a szokatlan eset

Rihanna a mellére dedikáltatott Mariah Carey-vel

Forrás: https://www.instagram.com/badgalriri/

Kedden Brooklynban Mariah Carey karácsonyi turnéjának utolsó állomásán Rihanna is ott tombolt az első sorban. A koncert után a világsztár elhatározta, hogy aláírást kér az All I Want for Christmas Is You énekesnőjétől. Egy Instagramra feltöltött videó szerint Rihanna vérbeli rajongóként a mellére kéri az autogramot.

„Szeretnék egy aláírást. Kinél van egy filctoll?" – mondta Rihanna, miközben félrehúzta felsőjét. Mariah Carey piros filccel írta alá Rihanna keblét, aki közben mikrofont ragadott, és megosztotta a közönséggel, mi történik: „Mariah Carey dedikálja a cicimet, srácok! Ez epik!"

A két sztár találkozása egy barátságos öleléssel zárult.