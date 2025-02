Nicolas Cage-et és fiát beperelték: durva vádakkal állt elő a színész exe

Nicolas Cage volt barátnője, Christina Fulton pert indított a színész és közös fiuk, Weston Cage ellen, azt állítva, hogy a 34 éves férfi súlyosan bántalmazta őt egy tavaly. Fulton szerint a támadás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett, többek között agyrázkódást, fogsérülést és PTSD-je lett. A kereset nemcsak Westont, hanem a színészt is felelősségre vonja, mondván, hogy Cage anyagi támogatása és hallgatólagos engedélye hozzájárult fia erőszakos viselkedéséhez.

Weston Cage és apja, Nicolas Cage

Forrás: Getty Images

A perirat szerint a tavaly áprilisi incidenst megelőzően Fulton aggódó üzeneteket kapott fia barátaitól, ezért felkereste Westont. A találkozás azonban nem sikerül jól: a férfi Fulton állítása szerint dührohamot kapott, és a parkolóban, a liftben, majd lakása előcsarnokában is rátámadt az édesanyjára. Orvosi vizsgálatok igazolják, hogy a nő súlyos sérüléseket szenvedett, és poszttraumás stressz szindróma (PTSD) alakult ki nála az eset után.

Christina Fulton szerint Nicolas Cage évek óta tudott fia mentális problémáiról és erőszakos viselkedéséről, de mégis támogatta, többek között anyagi juttatásokkal és azzal, hogy rendszeresen letette érte az óvadékot korábbi letartóztatásaikor. Az édesanya úgy véli, hogy a színész ezzel közvetetten hozzájárult ahhoz, hogy Weston ismét veszélyt jelentsen a környezetére.

Nicolas Cage és Weston Cage ügyvédje visszavág

A keresetre Nicolas Cage jogi képviselője, Brian Wolf azonnal reagált, mondván, hogy „abszurd” az ügy, és Fulton kizárólag pénzügyi haszonszerzés céljából pereskedik. Wolf szerint a 34 éves Weston felnőtt ember, akinek viselkedése kizárólag a saját felelőssége.

Weston Cage ügyvédje, Michael A. Goldstein szintén elutasította a vádakat, és azzal érvelt, hogy Fulton korábban is pereskedett már családtagjaival, így a mostani ügy sem okozott számukra meglepetést. Arra is emlékeztetett, hogy az anya maga is jelezte a rendőrségnek, hogy Weston az incidens idején mentális válságban volt.

Joseph Farzam, Fulton ügyvédje viszont másként látja a helyzetet. Szerinte a törvények egyértelműen kimondják, hogy egy szülő felelős lehet felnőtt gyermeke tetteiért, ha az mentális problémák miatt nem képes önálló életre. Farzam szerint Nicolas Cage évek óta rossz döntéseket hozott, amikor támogatta fiát, ahelyett, hogy megpróbált volna segítséget kérni számára - írja a BBC.