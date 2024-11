Emily Párizsban: olyan hír jött a sorozatról, amire régóta vártunk

Az Emily Párizsban című népszerű Netflix-sorozat rajongói nemrég azért aggódtak, hogy a szexi séf, Gabriel benne lesz-e a következő évadban. A 36 éves Lucas Bravo pár hete igen kritikusan nyilatkozott karakteréről, és annak sorsáról - sőt, azt is kilátásba helyezte, hogy esetleg nem tér vissza a romantikus vígjátéksorozat ötödik évadában. A Variety azonban most arról számolt be, hogy az új évad forgatása jövő év májusában kezdődik, és Bravo is tagja a szereplőgárdának.

Lucas Bravo, azaz Gabriel, az Emily Párizsban séfe

Forrás: Getty Images

Emily Párizsban: a stáb nem volt boldog

A francia Le Figaro magazinnak adott interjújában Lucas Bravo „idejétmúltnak” nevezte karaktere és Emily (Lily Collins) se veled, se nélküled kapcsolatát. A színész azt is kifejtette, hogy szerinte hiányzik a szabadság a szerepéből. Utalt arra, hogy a következő évadra való visszatérését alaposan megfontolja: „Az élet rövid. Öt hónapig tart leforgatni ezt a sorozatot. Fel akarom-e áldozni ezt azért, hogy olyasmit mondjak el, ami nem is izgat?”

Szavait a stáb sem fogadta jól, egy bennfentes árulta el, mi volt a készítők reakciója:

Mindenki nagyon ideges a megjegyzései miatt, de a sorozat folytatódni fog – vele vagy nélküle. Elvégre is, Emily Párizsban a címe, nem Gabriel Párizsban.

Úgy tűnik, sikerült rendezniük a konfliktust.