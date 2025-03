Bruce Willis felesége tudja, mit élt át Betsy Arakawa Gene Hackman mellett

Bruce Willis feleségét, Emma Heming Willist mélyen megrázta Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa halála. Arról beszélt, hogy a demenciával élők gondozóinak nagyon nehéz, ők is valamiképpen támogatásra szorulnak.

Bruce Willis felesége, Emma tudja, min mehetett keresztül Betsy Arakawa

Bruce Willis felesége: „Az ápolóknak is szükségük van a gondoskodásra”

Emma Heming Willis is gyászolja Gene Hackmant és Betsy Arakawát, utóbbit némiképp a sorstársának is tekinti. A 62 éves zongoraművész is ugyanúgy ápolta férjét, mint ahogy ő teszi ezt. Bruce Willis felesége, Emma az Instagram-oldalára feltöltött videóban arról beszélt a minap, hogy milyen nehéz helyzetben vannak azok, akik másokat gondoznak. Főleg, ha egy olyan problémáról van szó, mint a demencia - idézi a Bors. Hozzátette, ami a házaspárral történt az tragikus és egyben tanulságos. „Az ápolóknak is szükségük van arra, hogy figyeljenek rájuk, hiszen ők létfontosságúak. Így ők továbbra is képesek lesznek kiállni azokért, akikért ők felelnek” - mondta.

Tudja, hogy min mehetett keresztül Betsy Arakawa Alzheimer-kóros férje mellett

Emma Hemming Willis többször beszélt arról, hogy bármennyire is szörnyű Bruce betegsége, a család minden tagja számíthat egymásra. Mellettük vannak a bajban Willis Demi Moore-tól született gyerekei is, és a színésznő is látogatja volt férjét. Ezzel szemben a sajtóhírek szerint Gene Hackman és Betsy Arakawa elzárkózva éltek Santa Fe-ben, így a zongoraművész nem is számíthatott segítségre. Annál is inkább igaz ez, hogy Hackman és a gyerekei eltávolodtak egymástól.