Miért nem emlékszünk a babakori életünkre? Az ok meglepőbb, mint gondolnád

Alberini állatkísérletei kimutatták, hogy az infantilis amnézia időszakában kialakult emlékek valójában egészen felnőttkorig tárolódnak az agyban, még ha tudatosan nem is emlékszünk rájuk. A hosszú távú emlékek kialakítása és tárolása egy, a hippocampusnak nevezett agyi terület nélkül nem lehetséges. A kutatások azt is igazolták, hogy ez a régió a korai emlékek szempontjából is kulcsfontosságú, és arra utalnak, hogy az infantilis amnézia azért következik be, mert a hippocampus egy kritikus fejlődési szakaszon megy keresztül az új tapasztalatok hatására. Ha a korai gyerekkorukban nehéz helyzeteket élnek át, lehet, hogy a részletekre nem emlékeznek, de az agyuk ezekhez az élményekhez alkalmazkodva formálódik.

Érdekesség: az új-zélandi maorik első emlékei az európai származásúaknál korábban, körülbelül 2,5 éves korban jelennek meg. Elaine Reese, az Otago Egyetem professzora, aki a gyerek- és serdülőkori életrajzi emlékezetet kutatja, ezt a maori kultúra erős szóbeli hagyományaira és a részletes múltidéző beszélgetésekre vezeti vissza.

Azok a gyerekek, akik gazdagabb narratív környezetben nőttek fel, később részletesebben és korábbi életkorból tudtak visszaemlékezni első élményeikre.

Egy 2018-as felmérésben a válaszadók 39%-a számolt be arról, hogy első emlékeik kétéves koruk előtt keletkeztek. Azonban ha a korai mérföldköveink – első születésnap, első tengerparti nyaralás – valahol el vannak tárolva az agyban, miért nem tudunk hozzájuk tudatosan hozzáférni? Bár a pszichológusok szerint a felejtés alkalmazkodó lehet, ez nem magyarázza meg, miért tűnnek el gyorsabban az emlékek hétéves korunk előtt, mint felnőttkorunkban.

A kutatók azt feltételezik, hogy a csecsemőkor korai, fel nem idézett emlékek olyan sémaként működhetnek, amelyekre a felnőttkori emlékek épülnek. Akárcsak egy ház alapja, rejtve maradnak, de alapvető fontosságúak.

Az emlékek kialakulása és tárolása tehát egy bonyolult és összetett folyamat, és további kutatások szükségesek ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük ezt a jelenséget.