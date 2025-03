Szendrey Júlia: a nő, aki megszelídítette Petőfi Sándort

Szendrey Júlia neve örökre összeforrt Petőfi Sándoréval, de életútja sokkal több volt annál, mint hogy a költő felesége volt. Íróként, költőként és fordítóként is jelentős szerepet töltött be a 19. századi magyar irodalomban, miközben a társadalmi elvárásokkal és a mondjuk ki, kezelhetetlen férjével is meg kellett küzdenie. Az alábbiakban tíz érdekességet gyűjtöttünk össze róla, amelyeket talán nem ismersz.

Szendrey Júlia

Forrás: Wikipédia

Szendrey Júlia: a sors nem adott neki sok boldogságot

A fiatal lány mindössze 17 éves volt, amikor megismerkedett élete szerelmével. 18 éves volt, amikor férjhez ment, 19 évesen lett anya és 20 évesen özvegy, de ezalatt a néhány év alatt mindent megtett azért, hogy ugyanolyan halhatatlan legyen, mint Petőfi Sándor.

1. Nem volt tipikus engedelmes feleség

Szendrey Júlia korának független és öntudatos női közé tartozott. Nemcsak támogatta Petőfit a szabadságharc eszméiben, hanem maga is hitt abban, hogy a nőknek joguk van saját életük felett rendelkezni. Nem félt szembemenni a korabeli női szerepelvárásokkal, és a házasságában is egyenrangú társnak tekintette magát.

2. Ő is költő és író volt

Bár sokan csak Petőfi feleségeként ismerik, Júlia maga is tehetséges költő és író volt. Verseskötetei és prózai művei megjelentek, és fordítóként is tevékenykedett. Andersen meséit ő ültette át először magyar nyelvre, ezzel is jelentős kulturális örökséget hagyva hátra.

3. Petőfi halála után újra férjhez ment

Sokan nem tudják, hogy Szendrey Júlia nem maradt örökre özvegy. Petőfi eltűnése után néhány évvel feleségül ment Horváth Árpád történészhez, akitől négy gyermeke született.

4. Radikális női szerepfelfogása miatt támadták

Júlia mindig is kilógott a 19. századi női ideálból. A női jogokért való kiállása, valamint az, hogy íróként és költőként is aktívan alkotott, sokak szemében nem felelt meg a jó feleség vagy jó anya képének. Kortársai emiatt gyakran támadták és megvetették.

5. Egyik fia, Horváth Ödön szintén költő lett

Első házasságából Petőfi Zoltán nevű fia született, aki fiatalon meghalt. Második házasságából született gyermeke, Horváth Ödön azonban szintén az irodalom útját választotta, és költő lett. Anyja példaképként szolgált számára.

6. Nem viselt hagyományos női ruhát Júlia egyike volt azoknak a nőknek, akik először viseltek nadrágot Magyarországon. Ez óriási botrányt kavart a korban, hiszen a női divat szigorú szabályokat követett. Az öltözködésén keresztül is a női egyenjogúságot hirdette.

7. Petőfi verseinek egyik legfontosabb ihletője volt