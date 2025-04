Átalakulás hollywoodi módra: 5 sztár, aki még húsvét előtt feltámadt

Hollywood olykor kegyetlenül meg tudja tépázni az embert, de vannak olyan celebek, akiken látszólag semmilyen nyomot nem hagytak a kemény évek és az átalakulásuk egészen elképesztő.

Sztárok látványos átalakulásai

Hollywood epikus átalakulásai

5 sztár, akinek sikerült

Nehéz a sztárok élete – mondják sokan, mi pedig csak legyintünk, hogy azért a „négyeshatoson" ülőhelyet találni jóval nehezebb, de gondoljunk csak bele: egyik nap még a világ első számú közkincse vagy, majd a következő pillanatban már a kutya sem kíváncsi rád. Rengeteg színésszel és énekessel megesett már ez sztori az évek során, azonban nagyon keveseknek sikerült feltámadniuk a mellőzöttségből. Nem úgy, mint a következő sztárok, akik megmutatták a fényt az alagút végén.

1. Demi Moore

Hollywood kortalan dívája még egy filmet is forgatott a feltámadásról, amiben egészen elképesztőt alakított. Demi ugyanis évtizedeken át volt Hollywood A-listát színésznője, akiért milliók rajongtak a Ghost után, majd valami történt: válások, egészségügyi problémák és pár felejthető film. Az egykori ünnepelt színésznő megtapasztalta, hogy milyen az igazi mellőzöttség és talán sokan már keresztet is vetettek a karrierjére, ő azonban nem hagyta magát csak úgy elfelejteni és elérte, hogy 2025-ben is róla beszéljen mindenki!

Demi Moore

2. Brendan Fraser

Fraser volt a kétezres évek igazi szépfiúja: az Őserdő hősében olyan tökéletes kockahasat villantott, hogy azon bármeddig szívesen elreszelgettük volna a sajtokat, de a Múmia elszánt kalandoraként is okozott jó pár álmatlan éjszakát. Aztán jöttek a gondok: egy válás, egészségügyi problémák, egyre rosszabb filmek – és Hollywood szépen lassan elfelejtette őt. De mi bizony nem és kitörő örömmel fogadtuk az Oscar-díjas alakítását a Bálnában, hogy aztán a köszönőbeszédén üvöltve zokogjunk egy bödön fagyival a kezünkben. Drága Brendan, reméljük most már nem veszítünk szem elől!

Brendan Fraser

3. Chris Pratt

A cuki kis Christ a Városfejlesztési osztály aputestű lúzereként ismerte meg a világ, hogy aztán a galaxis legszexibb őrzőjeként térjen vissza. Na ez a feltámadás, amit senki sem látott jönni, de Pratt lefutotta Hollywood maratonját: lefogyott, stílust váltott és olyan szívdöglesztő lett, hogy még a t-rexek is hallgatnak rá. Ha ez nem menő, akkor nem tudjuk, mi az!