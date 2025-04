Ő Gabriela Spanic ritkán látott ikertestvére – Daniela 51 évesen is bombaformában van - FOTÓ

Modellként kezdte pályafutását Daniela Spanic, a híres venezuelai színésznő, Gabriela Spanic ikertestvére. Gabriela Spanic hazánkban is nagyon népszerű, a Paula és Paulina című szappanopera főszerepével robbant be a köztudatba, és a magyar Dancing with the Starsban és A Nagy Ő-ben is szerepelt. Daniela is próbálkozott a színészettel: 2002-ben a La Duda című telenovellában szerepelt, ám karrierjét jelentősen visszavetette egy súlyos egészségügyi probléma.

Daniela és Gabriela Spanic 2005-ben

Forrás: Getty Images North America

Gabriela Spanic ikertetvérének tragédiája

2007-ben Daniela öt hónapos terhesen agyvérzést kapott és kómába esett. A hónapokig tartó rehabilitáció sikeres volt, így végül egészséges gyermeknek adott életet. A kislány a Katalina nevet kapta. Habár Daniela a reflektorfénytől távol él, közösségi oldalán nagyon aktív: Instagram-oldalán rendszeresen mutatja meg elképesztő alakját. A több tízezres rajongótábor pedig rendszeresen megerősíti arról, hogy Daniela 50 felett is rendkívül csinos.