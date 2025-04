Top 5 húsvéti film, ami garantáltan elhozza a nyuszis hangulatot

3. Az 5 legenda (2012)

Ez az a film, ami a húsvéti nyulat akcióhőssé teszi. Igen, jól olvastad. Az 5 legenda animációs filmben a húsvéti nyuszi – Bunny – egy ausztrál akcentusú, bumerángos szuperhős, aki a Mikulással, Fogtündérrel és más legendás figurákkal együtt harcol a gonosz ellen.

A látvány pazar, a sztori meglepően izgalmas, és a nyúl... nos, a nyúl tényleg menőbb, mint valaha. Ez az a film, amit a gyerekek imádnak, a felnőttek pedig titokban még jobban. És lehet, hogy a végén újra elkezdesz hinni a Fogtündérben.

4. Brian élete (1979)

És akkor most egy kicsit másképp. A Monty Python klasszikusa, a Brian élete egy olyan film, amit vagy imádsz, vagy megsértődsz rajta – de közömbösen biztos nem nézed végig. A sztori szerint Brian ugyanabban az időben és helyen születik, mint Jézus, csak pár istállóval arrébb, és véletlenül belesodródik a messiási szerepbe.

A brit humor itt tényleg csúcsra van járatva – abszurd, provokatív, néha teljesen őrült –, de közben meglepően éles társadalmi és vallási szatírát is kapunk.

És persze ne felejtsük el: Always Look on the Bright Side of Life – ami azóta is a legvidámabb dal, amit keresztre feszítettek emberek énekeltek.

5. Jézus Krisztus Szupersztár (1973)

Na, ez aztán a húsvéti musical, amiről senki sem tudja eldönteni, hogy zseniális vagy botrányos. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice rockoperája olyan, mintha a bibliai történetet a Queen zenéjével adnák elő. Tele van elektromos gitárral, fura jelmezekkel és igazi '70-es évekbeli LSD-videoklip hangulattal – de pont ettől lesz annyira ikonikus.

Jézust itt Ted Neeley alakítja, aki egyfajta spirituális rocksztárként járja végig az utolsó napjait. Ha egyszerre akarsz sírni, énekelni és furán érezni magad, akkor ez a te filmed.

+1 Tipp: nézd őket sonkával

A húsvéti filmélmény úgy az igazi, ha közben csipegetsz valamit – és nincs annál ünnepibb, mint egy kis kalács, főtt tojás, meg a maradék sonka (igen, az a hidegen isteni!). Ezek a filmek együtt adják azt a furcsa, mégis szerethető egyveleget, amit úgy hívunk: húsvét. Egy kicsit nyúl, egy kicsit Jézus, egy kicsit zene, egy kicsit abszurd – és pont ettől működik.